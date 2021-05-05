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【著數優惠】3pm至8pm尖沙咀中心及帝國中心歎happy hour　滿$300送$50餐飲優惠券

休閒消費 12:53 2021/05/05

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熱門 李明蔚 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

尖沙咀中心及帝國中心的尖東美食里，由即日起至5月31日前推出Happy Hours Rewards活動。（商場提供）

位於尖沙咀中心及帝國中心的「尖東美食里Alfresco Lane」露天茶座，坐擁維港景致，並匯集中、西、亞洲等各國美食，最適合一家大細來共度悠閒週末，或與三五知己happy hour。由即日起至5月31日期間，尖東美食里更推出Happy Hours Rewards活動，讓大家於清爽海風下盡情享受美饌及餐飲優惠。

推廣期間，顧客只需於每日下午3時至8時，到尖沙咀中心及帝國中心內任何餐飲美食商戶內，以電子貨幣即日單一消費滿$300，即可換領$50餐飲優惠券一張，消費滿$500，即獲兩張，回贈率高達20%。

而於逢周一至五下午3時至7時，PizzaExpress Hong Kong的Drink Menu更有買一送一優惠，讓大家享受Chill級優惠。

顧客只需於每日下午3時至8時於到尖沙咀中心及帝國中心內任何餐飲美食商戶，以電子貨幣即日單一消費滿指定金額即可換領$50餐飲優惠券。（商場提供）

適逢母親節將至，尖東美食里的餐飲美食商戶會推出不同特色套餐，包括有SP Flower & Tea Room會推出3款母親節限定花藝蛋糕；德國餐廳Brotzeit會推出有烤焗豬手及德國肉腸拼盤的Family gathering set；以及泰國餐廳Namo推出的母親節兒童套餐等。

記者︰黃依情

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