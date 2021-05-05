【旅遊氣泡】新加坡爆疫當地政府或調整旅遊氣泡安排 會與港府保持聯絡

▲ 新加坡財長黃循財表示現時正監察疫情，檢視和評估是否需要調整「旅遊氣泡」安排，及與香港政府保持聯絡。（經濟日報資料圖片)

港府早前公布與新加坡的「旅遊氣泡」將於5月26日重啟，惟或存變數，因應新加坡疫情持續，而印度變種病毒相關個案增加，新加坡政府稱社區或仍有隱性個案，現時正監察疫情，檢視及評估需否調整「旅遊氣泡」安排，及與香港政府保持聯絡。

領導抗疫跨部門小組的新加坡財長黃循財表示，當地爆發群組規模較前大，雖已收緊防疫措施盡力截斷傳播鏈，但仍要假設社區仍有隱性個案，現時正監察疫情，檢視和評估是否需要調整「旅遊氣泡」安排，及與香港政府保持聯絡。

當地政府周六起收緊防疫措施，包括延長對入境旅客的監測期，由2星期增至3星期；從高風險地區入境的旅客，隔離檢疫期由14日加長至21日，惟有關安排不適用於澳洲、內地、台灣及香港及澳門等地。

本港商經局局長邱騰華昨日曾指會密切留意兩地疫情發展，雙方現時的確診數字，仍未觸及兩地旅遊氣泡協議的「熔斷機制」，如情況持續穩定，會如期在月底推行。

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責任編輯：陳正怡

