【英文介詞】英文介詞（Prepositions）　「Above」和「Over」的分別

「Above」和「Over」都有「在......上面」的意思,但它們的用法並非完全一樣,當中最明顯的分別是,「Over」隱含「覆蓋」的意味,表達某事物被蓋著的狀態,而「Above」則沒有這樣的意思。以下將以例句説明兩者的分別。

1. Above

His score is above average.

他的分數高於平均值。

The toy is only for children aged six and above.

這件玩具只適合六歲以上的兒童使用。