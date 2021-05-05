【跟你老婆去旅行】陳妍希再演校園女神　自彈自唱散發仙氣大展歌喉

▲ 《跟你老婆去旅行》

在《那些年我們一起追的女孩》中演繹完美的青春少女沈佳宜的陳妍希，在新片《跟你老婆去旅行》再演校園女神，以結他社社長的身份迷倒一眾男同學。不過陳妍希坦言：「彈吉他真的會讓我很緊張，我的腳都一直在震，所以花了很多時間練習！」

陳妍希在《跟你老婆去旅行》更要彈結他大展歌喉，自彈自唱《愛我別走》及陳綺貞的《吉他手》。

陳妍希為兒子唱歌

但原來她心裡很緊張：「拍攝前特地跟老師學上了大半個月時間的課，然後在拍攝的日子也不停練習，彈結他真的讓我很緊張，平時私下彈錯還沒關係，但是一到拍攝現場，各方面的時間壓力，我就會緊張到雙腿發軟！尤其是《吉他手》滑弦部分特別難練！」

陳妍希也常會唱歌給兒子小星星聽，然後兒子就說：「媽媽的彈唱最好聽了！」成為了她的首席小粉絲。

盼疫情盡快過去

在片中，陳妍希拋下老公張書豪，與鳳小岳到加拿大旅行，不過她坦承：「現實中老公應該不會答應我單獨跟別的男人去旅行，即使連戲中的張書豪也不行喔！」原來陳妍希原本去年計畫跟家人出國旅行，但因疫情而擱置，她希望疫情盡快過去，可以一家人去旅行。

張書豪在《跟你老婆去旅行》演陳妍希老公，因擔心陳妍希跟鳳小岳去旅行而跟蹤二人，所以有許多折騰的戲，包括扮女裝、街頭狂奔、打鬥，張書豪自信地說：「覺得自己扮女裝超美！」

蕭敬騰創作《不完美的我》

電影內的音樂元素往往是畫龍點睛的重要一環，《跟你老婆去旅行》邀請得金曲歌王蕭敬騰創作主題曲《不完美的我》，由導演林孝謙編寫詞，並由老蕭親自作曲和演唱。

老蕭在歌曲的創作上，從開頭緩緩的悲傷氣氛，漸入近乎歇斯底里的吶喊，彷彿唱出戲中人物內心最深層的情感。

至於提到電影，老蕭表示第一次看完電影時，儘管配樂、音效尚未完整，但光是劇情及演員們的精湛演技，就讓感性的他全程又哭又笑，身邊同事更笑老蕭「水龍頭」上身，老蕭也笑說：「眼淚都來不及擦乾，馬上又被逗笑。」