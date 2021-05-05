【告別愛兒】陳柏宇太太第三胎患罕見病　符曉薇再歷喪子之痛終止懷孕：我最後一次懷孕

▲ 陳柏宇太太發現第三胎患有罕見病，決定終止懷孕。

歌手陳柏宇的太太符曉薇（Leanne）去年懷第二胎時出現宮外孕情況，左邊輸卵管爆裂，須切除保命。今年符曉薇再歷喪子之痛，她今日在IG發文表示，產檢時發現第三胎患有罕見病「愛德華氏症T18」，身體有嚴重缺陷，有機會「胎死腹中」或是活不久。因此，她決定終止懷孕，並相信這次是最後一次懷孕，表示「已經沒有勇氣去承受再一次的打擊」。

▲ 符曉薇在終止懷孕前拍孕照，為這一家四口留念。（IG：符曉薇）

懷孕10週患罕見病：是沒有希望的病

陳柏宇與模特兒Leanne於2017年結婚，翌年誕下女兒陳羿辰（Abigail），一家三口非常幸福，而Leanne一直希望再添一名弟妹陪伴女兒。今日Leanne在IG發文告別胎中13週大的兒子。她表示自第二胎懷孕失敗後，經歷多次嘗試，終於懷上第三胎：「一直繼續嘗試，一個月又一個月，一次又一次驗孕棒減號的失望，終於給我來了➕號。」

期間，她曾並幻想將來一家四口生活的畫面：「每日抱著感恩的心，感謝你再次來臨，雖然每日不斷嘔吐，吃不下東西，但依然非常期待見到你的日子，每一個晚上都在幻想，你會像爸爸一樣，還是會像我？你和abi玩耍爭玩具的樣子。這些畫面填滿我每一個晚上。去產檢時聽到你的心跳，把我反胃嘔吐的感覺通通都忘記，只剩下滿滿的幸福。」

可惜，在懷孕第10週5天，她產檢時卻迎來壞消息，胎兒頸皮厚達5.5mm，可能是唐氏綜合症或是心臟出問題，需驗血作進一步檢查，令她頓感徬惶：「聽完之後我整個人迷失了。等報告的一星期每日除了喊，就是上網看其他媽媽的經歷。跟陳生商量，如果是唐氏我們都可以接受。有能力照顧你和給你無限的愛。終於收到醫生的電話，驗血報告你沒有唐氏，但有愛德華氏症T18。我從來沒有聽過這個病。當刻完全沒有概念是甚麼。只知道醫生叫我下一步抽絨毛。」

搜尋資料後，她發現此症很嚴重，甚至形容是「沒希望」：

當上網搵資料嘅時候，我彷彿靈魂出竅，為甚麼會發生我身上。愛德華氏症根本是沒有希望的病。很大部份機會胎死腹中，就算可以出世，都是得幾分鐘或者幾個鐘或者幾個月。

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Leanne：是我最後一次懷孕

經進一步檢查後，醫生證實胎兒患有愛德華氏症，Leanne坦言感到心碎。而且胎兒身體還有不少問題，幾經掙扎，她最終決定終止懷孕。

醫生一路解釋我BB的問題，左右腦沒有分左右，心有嚴重的問題，沒有鼻骨，腸外露，手少了一隻骨，腳也是彎的。還有很多很多問題，醫生建議不用抽絨毛。雖然已經好肯定是愛德華氏，就算不是，也是一個畸胎，有非常嚴重的問題。所以我哋最後沒有抽。接下來就決定做人工流產。

在做人工流產前，Leanne希望為這一家四口拍照留念，故去拍孕照，並向腹中的兒子道歉。她心痛表示，這是自己最後一次懷孕，因已沒勇氣再受打擊。

雖然醫生建議盡快做，但我還有一個小小的心願，因為之前陀abi的時候沒有影孕照，所以今次我們一家四口去影孕照。因為我相信這一次會是我最後一次懷孕。我已經沒有勇氣去承受再一次的打擊。在懷孕嘅路上我已經把淚水流乾了，心碎了。對不起，媽媽沒有勇氣，我一直在想，不如什麼都不理，照生你出來。但每次想到要看你出世幾分鐘？幾個鐘？幾天？幾個月？我承受不了。從來我也是一個沒有運氣的人，我沒有這個運氣擁有你，我一生的運氣已經用了在和你爸爸結婚，和生了姐姐abi。 所以媽媽對不起你，沒有這個福氣看到你的出世。但你要知道媽媽和爸爸永遠愛你！

最後，她向丈夫陳柏宇致歉，並稱：「因為我的沒有運氣，要你陪我一起承受這痛。你說得對，我們不應該貪心，其實擁有abi已經足夠。」

愛德華氏症一半患者只有4天壽命

據資料顯示，愛德華氏症（edwards syndrome）是以英國醫學遺傳學家John Hilton Edwards於1960年首次描述此症狀命名，屬於基因異常的疾病。患者多出了一條第18號染色體，全球患病機率是5000:1，多數胎兒會胎死腹中，一半患者只能活4天。一般而言，患者出生時體重過輕，而且生長生長遲緩，有機會出現小頭症，頭臉部結構異常，眼睛會較小或有缺損，骨骼系統異常（例如拇指發育不良、雙足變形等），肺部亦可能發育不良，先天性心臟異常等嚴重器官問題。

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責任編輯：羅嘉欣