【新冠肺炎】今日新增6宗確診3宗本地感染　涉及2名居太古康怡及薄扶林豪峰外傭均帶變種病毒

▲ 本港新冠肺炎疫情反覆。(資料圖片)

本港新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心今（5日）公布，新增６宗確診個案，3宗為輸入個案，1宗為源頭不明的本地個案，其餘2宗與本地個案有流行病學關連。至今本港個案累計11,797宗（包括11,796宗確診個案和一宗疑似個案）。

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該源頭不明的本地個案涉及一名46歲女病人（個案編號：11793），為一名菲籍傭工，沒有病徵，於本月３日遵從強制檢測公告到社區檢測中心接受檢測，其後確診。

患者居於鰂魚涌康怡花園N2座，屬本地不明源頭感染，檢出帶有N501Y及E484K變種病毒，其CT值逾30，即病毒量低，確診前行蹤仍於調查中；同住者暫未有初步確診。中心指染疫外傭曾於4月18日接種首劑復必泰疫苗。



今日另一宗確診個案涉及一名38歲女病人（個案編號：11797），亦是一名外籍家庭傭工，為康怡確診菲傭(確診編號：11,793)的朋友，居於薄扶林豪峰，一直無病徵，經社區檢測中心確診，同樣檢出帶有N501Y及E484K。

衞生署進一步分析顯示，個案11,793及11,797均涉及傳染性較高的N501Y變種病毒株，中心認為必須採取審慎的感染控制措施，以阻截N501Y變種病毒株擴散的潛在風險。

中心根據《預防及控制疾病規例》（第599A章）將病人居住的大廈（鰂魚涌康怡花園N2座及薄扶林豪峰）所有樓層單位（分別涉及約230及30個單位）沒有病徵的住戶送往檢疫中心；若住戶出現病徵，則被送往醫院接受治療。該些人士將會進行21天強制檢疫。

同場加映，心理學家指兩類人易有「拖延症」，即看：

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記者：陳麗娜