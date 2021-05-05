【學校欺凌】教育局收25宗警員子女遭欺凌求助或投訴 多涉學生間言論相處不協調

▲ 教育局截至3月底接獲25宗涉及警員子女於學校受欺凌的投訴或求助個案。（經濟日報資料圖片）

保安局回覆立法會書面質詢，表示教育局截至3月底接獲25宗涉及警員子女於學校受欺凌的投訴或求助個案，大部分涉及學生之間的言論或相處出現不協調；而醫管局則接獲43宗警方轉介的投訴個案，涉及員工態度、溝通或運作安排等。

保安局引述教育局數據，指截至今年3月底接獲25宗涉及警員子女於學校受欺凌的投訴或求助個案，大部分涉及學生之間的言論或相處出現不協調，亦有9宗個案涉及教師懷疑作出欺凌學生的行為。

當局指，經調查後確立的投訴，教育局已採取跟進行動，學校亦對涉事教師及學生採取紀律行動，惟未有披露相關紀律或跟進行動的具體數字。當局指會即時制止不當行為，為被欺凌者提供情緒輔導，亦會嚴肅跟進每宗涉及教師的個案，會按嚴重程度向有關教師發勸喻信、警告信或譴責信，甚至考慮吊銷教師註冊。

而醫管局則接獲43宗警方轉介的投訴個案，涉及員工態度、溝通或運作安排等，醫管局已完成42宗個案調查，已提醒員工注意專業態度，個別違反紀律的個案已按既定程序處理。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

氣

責任編輯：陳正怡

