《太太，請小心輕放》搬上大銀幕　綾瀨遙操fit演神級特工騷身手【有片】

▲ 《太太，請小心輕放》

女神綾瀨遙與型佬西島秀俊主演的人氣日劇《太太，請小心輕放》進擊大銀幕，在劇場版內，綾瀨遙繼續在劇中有著「神級特工」與「平凡人妻」雙重身分，而且在劇場版的動作場面大大升級，她仍親身上陣演出，猶如化身日版「黑寡婦」。



劇場版承接日劇結局展開

日劇《太太，請小心輕放》播出時曾創下最高綜合收視率25.6%的佳績，而電影劇場版不同於日劇「社區主婦的小煩惱」，這次劇場版牽扯到國際的大陰謀。

日前於東京舉辦的記者發佈會上，綾瀨遙與西島秀俊以「最強夫婦檔」之名接受訪問，綾瀨遙受訪時笑稱《太太，請小心輕放 劇場版》是與西島秀俊睽違兩年後再度合作，但他看起來沒甚麼改變。

對於是次電影版，她表示：「拍日劇時就一直好奇故事最後還會有甚麼發展，所以當接到要拍電影版的消息，心裡真的非常高興！」

至於飾演「臥底特警」的西島秀俊也異口同聲表示：「自從日劇最後一集播出之後，就經常有人問我故事之後的發展，在劇集拍攝現場，大家也聊過『如果能拍成電影版就好了』之類的話題，讓我非常開心。」

綾瀨遙親身上陣演打戲

在日劇中「神級特工」的動作場面，皆由綾瀨遙親身上陣演出，這次《太太，請小心輕放 劇場版》也不例外，甚至再升級。

片中綾瀨遙猶如化身日版「黑寡婦」，集結各類華麗的動作場面擊退強敵，她更拍心口保證：「本片的動作場面相當值得一看！」。西島秀俊也笑稱：「希望觀眾們能盡情享受菜美（綾瀨遙飾）一一打倒勁敵的爽快感！」

電影在日劇殺青兩年後才拍攝，演員對動作戲變得生疏，為應負大量激烈的動作場面，綾瀨遙於開拍前接受了一個月地獄式訓練，然後再依照動作指導的安排來練習戲中每個高難道動作。

導演佐藤表示：「動作戲不是光展現技巧，每個動作設計都有它的意義，可能會成為夫婦間的對話，或流露真實想法的一種形式。不過動作戲最需要注意的還是演員的安危，若受傷風險高，會請替身幫忙，但全片動作戲９成都由綾瀨遙和西島親自上陣。」

他也透露綾瀨遙的替身演員同時也參與了動作設計，拍攝期間就算不需要替身，也會隨時在一旁給與指導或協助練習。