【考有Feel】化身譚仔姐姐拍廣告片放笑彈　七仙羽：我單純與善良形象被看中

▲ 風水師七羽仙拍攝米線廣告。

風水師七仙羽近日參加ViuTV的遊戲節目《考有feel》而惹來關注，她更受到廣告商垂青，早前為譚仔雲南米線拍攝宣傳片，當日她化身為「譚仔姐姐」， 在片中跟分店經理菊姐進行見工面試，以流利譚仔話對答大放笑彈。

片中七仙羽為求面試成功，力讚自己的優點，笑料百出。最後她更華麗轉身，化身「譚仔姐姐」向一對母女食客推介蟲草花雞卷米線。

▲ 七羽仙於片中大放笑彈。

七師傅對於是次拍攝宣傳片，坦言非常滿意酬勞，更十分享受整個廣告拍攝，她說：「因為我單純與善良形象才被看中，整個拍攝過程十分開心，我覺得自己很合乎資格做『譚仔姐姐』，相信食客看見我都吃得特別開心。」

曾在外國留學，取得碩士的七師傅，除現職身心靈教學與電視節目主持工作外，同時又是暢銷小說作家、專欄作家，她更擁有中醫師資格和自然療法醫師資格等等。

說到張張刀張張利，她表示學海無涯，最愛不同的嘗試：「女人是善變，我最愛嘗試，而我在外國生活了一段長時間，性格比較直接，而且我不覺得自己有搞笑天份，只是我說話比較真及直接，越認真越專業做事，都會變成一個笑話或笑片。」

她直言帶給大家歡樂是開心事，明白香港人壓力大，「令到香港人輕輕鬆鬆，不論鬧我又好，笑我都好，絕對沒有問題，我以講得一口流利譚仔話而自豪。」