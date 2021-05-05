【變種病毒】荃威花園R座500戶住戶陸續撤離檢疫　5戶居民通宵至今仍未獲檢測：安排混亂

▲ 荃威花園R座有居民表示，至今晨仍未獲檢測，感安排混亂。

荃灣荃威花園R座一名菲傭證實帶有N501Y變種病毒，當局要求同座所有住戶需要接受強制檢測，並撤離檢疫21日。荃威花園業主立案法團秘書、荃灣區議員趙恩來稱，今早9:30首批住客從大廈離開，搭乘小巴前往檢疫中心隔離。有居民表示，至今晨仍未獲檢測，感安排混亂。

▲ 荃灣荃威花園R座所有住戶需要接受強制檢測，並撤離檢疫21日。（陳國峰攝）

趙恩來在港台節目《千禧年代》表示，當局今晨6時有派人上門通知部分居民，會在早上7時至10時期間，將首批居民接往竹篙灣檢疫中心檢疫。

他估計R座至少有500名居民，而由於昨晚太大雨，無法在大廈外設檢測站，改為派人上門採樣，但有不同層的5戶居民反映，昨晚通宵守候但無被拍門，至今仍未做檢測。他認為，當局今次在檢測和撤離安排都很混亂。

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居於R座的何先生是其中一戶未被拍門的住戶。他接受TOPick訪問時表示，昨天下午留意新聞消息，才知道要接受強制檢測，但直到晚上7點仍未知是否要檢疫21天。

期間，他透過居民自發建立的WhatsApp群組、區議員趙恩來通知，來了解最新資訊。一直到晚上11時放工回家，等候接受拍門採樣檢疫，批評安排混亂：

我等到凌晨兩點都無安排或通知。就算真係同事走咗，你上嚟拍個門講聲「唔好意思你哋可以瞓先」，成件事大家都舒服好多。唔使我哋眼光光等足成晚！溝通很差，感覺部門無預計過特發情況。

他指，自己願意接受檢疫安排，但就認為部門沒有預計過特發情形，例如對一些遲收工的人、獨居長者有欠考慮。在等候期間，他曾問過住所外的民安隊及警員，但都表示不清楚相關安排。何先生又擔心工作問題：

我自己開舖做生意，今個月嘅租要白交。

而他亦獲發即食麵、口罩、罐頭等物資應急，而他亦已執拾行李準備隔離，惟直至中午時分仍未獲通知檢疫及隔離安排。

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責任編輯：陳昊淋