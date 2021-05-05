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【食物安全】港府強烈關注日本排走福島稀釋核廢水排出大海 不排除增加日本食品檢測

社會 13:59 2021/05/05

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食衞局局長陳肇始表示，不排除增加對日本進口食品檢測。（經濟日報資料圖片）

日本政府擬於兩年後開始將福島第一核電站內經稀釋的核廢水排出大海，香港食衞局局長陳肇始表示，已就有關計劃表達強烈關注，不排除增加對日本進口食品檢測，以及收緊對福島和鄰近地區食品的入口管制。

食衞局局長陳肇始今日回應立法會議員質詢時表示，十分支持國家外交部，就日本排放核廢水計劃的表態，特區政府已經向外交部駐港特派員公署反映香港業界的憂慮；又指出特區政府已經就有關計劃對食物安全的影響，向日本當局表達極度關注。

她補充，當局強烈要求日方提供多方面數據及監控資訊，包括排放核廢水的方法、排放實際位置、核廢水內輻射物質的清單和濃度、頻率和排放量，以及日方處理排放核廢水及監測周邊環境的計劃等。

陳肇始補充，日本必須提供一切相關資訊，並在取得國際社會共識前，不應單方面將核廢水排放；本港視乎日本排放核廢水計劃發展，以及日本提供的相關數據，港府不排除增加對日本進口食品檢測，以及收緊對福島和鄰近地區食品的入口管制。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

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