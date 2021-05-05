許正宇：電子消費券派發期數有微調空間　正與營辦商討論計劃細節

▲ 財政事務及庫務局局長許正宇表示，當局就電子消費券的派發期數，正聆聽不同的聲音。（程志遠攝）

財政事務及庫務局局長許正宇表示，當局就電子消費券的派發期數，正聆聽不同的聲音，亦正與相關營辦商商討計劃細節，強調完成商討後，會以暑假開始登記及發放消費券為目標，適時向公眾公布計劃安排。

許正宇今（5日）在立法會回應議員質詢時稱，港府正擬定消費券計劃執行細節，包括發放安排等，強調會詳細考慮過去一段時間，市民就發放期數，使用限制，使用範圍提出的意見，盡量平衡不同需要，提高計劃彈性，方便市民因應需要作不同消費，確保消費券計劃符合帶動和刺激本地消費的原意。

熱血公民立法會議員鄭松泰關注，在囚人士、長期居住在安老院舍的長者及長期病患者等人士，或因個人限制難以受惠消費券計劃。許正宇回應指，當局會與懲教署及社會福利署，商討有關計劃的執行細節安排，就個別有需要人士提供特別支援，例如參考現金發放計劃安排等。

自由黨立法會議員邵家輝在會上建議，當局可向已接種新冠疫苗的市民，加派3000元的電子消費券，提供誘因吸引市民接種疫苗。許正宇回應指，由於有關建議牽涉公共衞生政策，「是一個大題目」，不適宜在今日這個場合討論，但他強調，政府支持市民的措施只是一時，最重要是接種疫苗，盡快恢復經濟。

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記者：尹櫻霖