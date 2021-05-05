【移民英國】一家四口移居英國小鎮4年　港爸媽出書分享移民經歷與生活

▲ 陳生和陳太於2017年帶同一對子女移居英國小鎮。（受訪者提供相片）

香港再現移民潮，早前英國開放讓持英國國民（海外）護照（BNO）的香港人申請居留英國簽證，更令不少香港人計劃移民英國。有港爸媽早於數年前，已與子女移居英國，近日更出書分享移民經歷及當地生活點滴。

定居英國生活安穩

TOPick早前專訪facebook專頁「移民英國小鎮生活點滴」版主陳生和陳太，他們於2017年帶同一對子女移居英國，現時一家四口定居於英國東部埃塞克斯郡（Essex）近海邊的一個小鎮，在英國生活轉眼已4年多。他們於當地買樓，並在屋企附近開設公司，做平面設計工作，至於9歲女兒及7歲兒子則在政府學校讀書，一家人生活安穩。

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夫妻合作推出新書

陳生和陳太不時於YouTube頻道，分享一家四口在英國的生活。夫妻近日更合作出版著作《移居英國：在地生活實錄》，由陳太撰寫，陳生則負責插畫，講述他們從多姿多采的香港，到英國平淡而寧靜的生活。

他們從親身經歷出發，由移民前的心路歷程，到各項準備工夫，包括簽證類型、住屋安排、學校教育，還有安頓後的日常生活開支及如何適應文化差異等，希望為有意移民英國人士提供實用資訊。

新書現正接受預售，並將於下周在市面出售。首100名訂購者，可於5月中免費收看由陳太主講 「關於移居英國，我最想說的10件事」，包括選擇居住地區、置業實況、在地工作、小朋友學習環境等，詳情請留意出版社網頁。

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責任編輯︰駱秀玲