【荃灣暴動】荃灣暴動4男女下午判刑　官質疑縱火圖傷人辯方解釋阻止警方推進

▲ 區域法院。（資料圖片）

2019年國慶日有示威者在荃灣區集結，18歲中五男生曾志健「健仔」疑於荃灣被槍擊受傷，當日另外3男1女涉在海壩街參與暴動，4名被告早前經審訊後被裁定暴動罪成，案件押後至今（5日）於區域法院進行求情。法官質疑有被告於行人路縱火，是否有意圖傷人，代表律師解釋只是阻止警方推進。法官押後至下午判刑。

3男1女被告分別為陳珩（39歲，清潔工）、陳金國（20歲，學生）、李振文（26歲，程式員）及郭小琴（23歲，學生）。他們否認1項暴動罪，控罪指他們於2019年10月1日，在荃灣海壩街一帶參與暴動，首被告陳珩另否認於同日同地縱火。而同案第4被告馮清華早前缺席聆訊。

首被告陳珩的代表大律師今求情時指，陳獲其親人、妻子的母親及社工撰寫求情信。被告妻子的母親在求情信中透露，被告妻子患精神分裂症，每天需服藥及覆診等，被告與其妻子離異後，仍與妻子及她本人同住及照顧兩人。

代表律師稱被告雖然並非成功人士，但對其岳母及妻子不離不棄，證明其品格良好。被告行為無人招致任何警員受傷。

法官聞言便問及是否稱首被告無意圖傷人，強調被告在行人道縱火。代表律師則澄清，被告縱火並非想傷人，僅想阻止警方推進，幸而無人受傷。

另外3名被告的律師亦呈上求情信，以及其他文件及證書等。其中第4名被告郭小琴的代表律師指，郭患了創傷後遺症，希望法庭輕判。法官需時考慮及寫判詞，將案件押後至下午3時判刑。

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記者：林欣樂