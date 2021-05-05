【驚險接生】39歲婦懷孕29周懵然不知　飛機上突作動4醫護乘客助接生

▲ 美國一名媽媽不知自己懷孕，乘搭飛機時突作動，幸好有4名醫護幫助接生。

美國一名「大懵」媽媽，沒為意自己懷有身孕，日前乘搭飛機時突然作動穿羊水，幸好機上碰巧有4名醫護乘客助接生，男嬰最後順利出生，母子平安。

乘搭飛機時突作動

綜合外媒報導，現年39歲的媽媽Lavinia Mounga，上月28日與10名家族成員一同外出遊玩，由猶他州鹽湖城飛往夏威夷。完全不知道自己懷孕的她，乘搭飛機時突然作動，驚覺孩子即將出生。所幸機上有4名乘客均為醫護人員，分別是1位家庭科醫生及3位護士，4人合力為Lavinia接生。最後男嬰順利出生，母親為他取名為Raymond。

負責接生的醫生Dale Glenn指，醫護團體合作無間，盡力照顧兩母子，

起初我們擔心男嬰的情況，因為他在飛機降落前都不哭喊。幸好飛機降落後，我們移動母親時，男嬰終於『醒過來』，懂得哭啼。我們見狀都感到興奮。

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早產兒留院觀察

機師隨即廣播宣佈男嬰出生的消息，乘客都為此感到高興，紛紛鼓掌祝賀。由於Raymond在29周出生，屬早產兒，下機後立即被送往醫院，目前仍然留院觀察。

對於Lavinia突然在機上生產，家人都感到驚訝，形容寶寶世生為「奇蹟」，事後Lavinia的丈夫在社交媒體發文，感謝乘客及機組人員的悉心照顧，令妻子順利誕下麟兒。

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責任編輯：王明芳