【英文詞組】「Suprised」後用「in」定「at」? 認識4個述心情的形容詞+介詞組合

部分英文介詞(Prepositions)的使用並無規律可言,慣性用法(Common Usage)是唯一指引,所以,要掌握各介詞的正確用法,唯有靠多看、多寫。本文介紹4個描述心情的形容詞+介詞(Adjective+Prepositions)組合,助學生提高語文水平,在測考中奪取佳績!

1. Nervous about

Nervous 即「擔心」、「緊張」,之後可加「about」,例句如下:

He is nervous about the competition. 他為比賽而感到緊張。 She is nervous about driving. 她害怕開車。

2. Surprised at

Surprised 即「意外」、「驚訝」,之後可加「at」,表達對事物的詫異,例句如下:

He is surprised at the news. 他對這則新聞感到意外。 She is surprised at the examination result. 她對於考試結果感到驚訝。

3. Tried of

Tired 即「疲勞」、「疲累」、「感到厭倦」,之後可加「of」,例句如下:

She is getting tired of her work. 她對工作感到厭倦。 He is tired of his wife's constant complaints. 他厭倦了妻子的恆常抱怨。

4. Afraid of

Afraid 即「畏懼」、「害怕」,之後可以加「of」,例句如下:

He is afraid of heights. 他畏高。 She is afraid of dogs. 她怕狗。

