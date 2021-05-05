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【過份迷信】迷信老爺上門探訪見黑貓要求送走　新抱埋怨：憑咩嘢要我哋送走貓貓

親子 14:29 2021/05/05

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一名女網民近日在網上大呻，迷信老爺不滿其收養黑貓，要求事主將貓送走。

今時今日，仍然有人認為黑貓會為人帶來厄運！有女網民在網上大呻，最近收養了一隻小黑貓，怎料老爺日前上門拜訪時，竟然以「黑貓剋佢」為由，要求送走貓貓，令女網民感到不滿及無奈。

收養黑貓遭老爺嫌棄

該名女網民在「香港討論區」發文，指上月朋友家的貓貓誕下了數隻貓B，問事主與丈夫有否興趣收養一隻。事主爽快答應，並接了其中一隻小黑貓回家飼養。

不過事主表示，近日老爺上門探訪，看到黑貓時感到十分不滿，

話唔知邊到個風水佬話佢今年唔應該接觸黑貓…

事主續指，老爺要求她「換過第二隻」，或將小黑貓送走。事主聞言後感到不忿，認為老爺每星期只會到家中拜訪2、3次，而自己才是貓貓的主人，她直言：

憑咩嘢要我哋送走貓貓。

網民：咩年代

帖文一出引來網民回應，有人斥老爺過份迷信，遂事主不用理會他，「聽到當聽唔到」、「你老爺又唔喺度住，叫佢少啲上黎囉」、「咁都得好似幾野蠻」、「你屋企你話事」。

另一方面，亦有網民認為事主應該尊重老人家意願，「咁你咪順吓老人家意囉，正所謂家有一老如有一寶，唔通你吓吓頂撞佢咩？」、「老人家見得一面得一面啦，佢走咗你就後悔」、「不過好多老人家係忌全黑嘅貓」。點擊查看更多網民留言：

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同場加映：11隻貓咪進駐德望小學化身貓老師　校長︰宣揚愛護動物培育學生愛心

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責任編輯︰王明芳

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