【先哭為敬】鄭欣宜為新歌MV化身舞台劇演員　面對導演彭秀慧有感像考試【有片】

▲ 鄭欣宜為新歌MV化身舞台劇演員，面對導演彭秀慧有感像考試。

自加入寰亞音樂後，鄭欣宜（Joyce）不斷作出新嘗試，於新歌《先哭為敬》的MV中飾演一名舞台女演員，演出她最後一台戲，劇情除了情緒起伏很大外，Joyce更需要拍攝持槍戲份，對她的演技確是一大挑戰。

MV邀請到著名導演彭秀慧（Kearen）負責創作及執導，舞台劇演員阿雞（邱頌偉）、中法混血男演員黃寶漳（Mixson）、陳琬瑜及李文揚演出，面對如此有豐富經驗的班底，Joyce說在拍 MV的同時，像參與了一場演技訓練營一樣，真的既緊張又興奮！

▲ （寰亞發相）

由於彭導及阿雞老師均是Joyce的演技訓練老師，MV正式演出時她就像面對老師考試一樣，不過幸好二人均不停提點她，彭導更不時提出意見及不同演繹方法建議，令Joyce緊張得來又有很大得著。

▲ （寰亞發相）

Joyce憶起跟阿雞老師拍攝開槍戲份時，大家氣氛非常凝重和緊張：「我跟戲中男朋友 Mixson一起搶阿雞老師把槍，當時我要大聲吆喝他，聲都沙了，可想而知當時有多激動。其實要在舞台上面對一班專業的工作人員已經好緊張，還要在兩位老師面前演戲，感覺就像讀書大考一樣緊張。」

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身旁的彭導即謂：「我是刻意這樣做的，因為平時排舞台劇有幾個月時間，但今次拍攝要在短時間內做到這個效果，就好需要非常熟悉舞台演出的演員來演出。」

▲ （寰亞發相）

《先哭為敬》MV之所以拍成一個悲劇式的愛情故事，緣起於作詞人黃偉文（Wyman）的歌詞，Joyce指出：「好開心可以收到Serrini的demo，我一直好欣賞她，因為她在做我一直好想做到的事情，可以隔空跟她合作到，真的好興奮。最特別是Wyman的歌詞，他將愛情故事寫出好多不同的層次，用好多不同方法去詮釋、演繹，令到整個畫面好立體好有故事。」

▲ （寰亞發相）

對此彭導亦十分同意：「當我看完Wyman的歌詞後，令我想到好多東西，歌曲主旨是講離別，而在我最熟悉的劇場舞台上，經歷人生所有情緒、情感，到有一日要離開的時候，是會帶著怎樣的情緒呢？在個故事裡Joyce飾演一位演員，演出完一個好成功的戲，今晚來到最後一晚演出，當觀眾不捨的時候，其實她比任何人更加不捨。至於個MV的結局是怎樣，我先賣關子，大家看MV就會知道。」