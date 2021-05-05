【恐怖柔道】7歲柔道童昏迷15日腦壓再下降　父母盼甦醒：最好的母親節禮物

▲ 父母盼帷帷早日甦醒。

台中7歲男童帷帷，在4月上柔道班時，遭教練和師兄重摔27次，造成頭部重創，醫生更宣判男童腦死。事發至今15日，帷帷憑著驚人的意志力，腦壓從最初的120幾一路下降，至前晚（3日）降到28，距離目標25非常接近。父母期盼兒子早日醒來，就是最好的母親節禮物。

▲ 帷帷目前仍然昏迷。（facebook圖片）

腦壓進一步下降

帷帷的爸爸前晚在faceook發文指，兒子很努力和勇敢，每天都有進步，當晚腦壓指數更降至28，標準指數為25，但昏迷指數仍是3，他懇求大家繼續為兒子集氣祈福。

看到大家的留言真的很感動，爸爸在探房時間會唸給帷帷聽，讓帷帷知道有非常非常多很關心他的網友們，都在等待著帷帷康復。

▲ 帷帷是活潑可愛的孩子。（facebook圖片）

祈求繼續集氣

爸爸每天下班後，就會到醫院陪兒子2小時，為他打氣和加油。媽媽則在白天照顧兒子。爸爸又指，在兒子留院期間，有好幾位素昧平生的善心人士親自到醫院來關心帷帷，令他非常感激。

我們非親非故，但是你們願意花時間來為帷帷祈福，真心的謝謝你們。

媽媽則表示，兒子的腦壓雖然下降，但不代表腦傷復原，必須待兒子狀況穩定後，再做進一步的檢查評估。而帷帷消化功能有進步，但還未能自主呼吸，需要依賴呼叫器。

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遭重摔27次求饒不果

事發於4月21日，7歲男童帷帷參加了柔道館的免費課程，但剛上了2星期，在還未熟習基本動作時，就被何姓教練和師兄連摔了27次，期間男童不斷哀嚎求饒，但教練無視之餘，還冷血地說：「別裝了！站起來，不站起來我繼續摔。」

直至帷帷的舅父發現，帷帷臉色發白、意識昏迷才緊急送院。醫院指出，帷帷到院時昏迷、抽搐、瞳孔放大、顱內出血，宣判帷帷腦死。家人原本打算放棄急救，但拔喉後，帷帷仍有呼吸心跳，醫生認為他求生意志強烈，鼓勵家人不要放棄。

男童遭教練師兄輪流重摔27次案情，即睇【下一頁】。

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