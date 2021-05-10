裝備專業技能　接通升學專業發展路

在升學或就業路上，每個人都有不同的目標及方向。喜歡網絡遊戲的羅鎂晴(Pearly)自覺不適合傳統學習模式，希望專注發展自己的興趣；而郭偉樂為著學習專業技能重返校園，兩位都藉修讀VTC青年學院開辦的職專文憑課程(DVE)，裝備專業技能，分別於IT及工程專業盡展所長。

追隨興趣 獲雲端科技導師資格

Pearly一向喜歡網絡遊戲及多媒體製作，自言不擅於傳統課程的她對學習有另一番體會，她笑言：「我與不少年輕人一樣，對背誦課本提不起勁，但一提到『打機』便可不眠不休，為了製作短片與『機友』交流，分享遊戲心得，我更為此埋首鑽研各種多媒體製作技術，這亦令我明白學習不限於書本上的知識，而興趣更是學習背後的最大動力。」Pearly體會到傳統學習模式並不適合自己，遂於初中後入讀職專文憑(DVE)資訊科技課程，早一步向有興趣的方向發展。

DVE課程著重實務訓練，提升專業技能。學院亦鼓勵同學參加公開比賽，活用知識，打好專業發展基礎。Pearly於在學期間參加由跨國企業亞馬遜雲端運算服務公司(Amazon Web Services, AWS)舉辦的自動駕駛賽車聯盟，將雲端編程技術付諸實踐。Pearly回憶道:「首次參賽讓我大開眼界，備戰過程亦令我的技術水平大大提升。老師更推薦我在比賽時上台向公眾介紹作品，亦有助訓練我的演說技巧和膽量呢！」

▲ Pearly表示DVE課程的互動教學模式更適合自己。

Pearly現於IVE修讀雲端系統及數據中心管理高級文憑。喜歡活用知識的Pearly亦積極參加不同雲端編程比賽，盼與同路中人交流切磋。Pearly的團隊於AWS程式設計馬拉松項目中，更從包括美國哈佛大學在內的50支參賽隊伍中獲得季軍，大大加強日後於IT行業發展的信心。年紀輕輕的Pearly同時已考獲雲端課程導師認證，具備教授相關課程的資格。「學校傳授的專業知識，有助我成功考取專業認證，並得以肯定自己的能力，希望將來可以將IT及雲端知識分享予不同工商機構及更多有興趣的年輕人。」

▲ Pearly積極參加不同公開比賽，證明個人實力，年紀輕輕的她已考獲AWS雲端課程導師認證。

參與「職學計劃」加入煤氣公司 專業技能開啟新機遇

另一位DVE畢業生郭偉樂（阿樂）的專業路是由DVE課程起步。阿樂現為香港中華煤氣有限公司技術員，負責住宅氣體裝置維修。自言「無書緣」的阿樂完成中學階段後便投身社會，工作了一段時間再決定重返校園學習一技之長。「青年學院設置了與真實工作環境相近的工程設施，而老師也擁有相當的行業經驗，讓我們學習時更快上手。」除教學設施外，DVE課程亦著重以專題習作協助同學靈活運用知識，令他印象最深刻的是與同學一起製作「現代點心車」，整個過程由繪畫設計圖、安裝到接駁喉管一手包辦，當爐頭燃起的一刻非常有成功感!

▲ 阿樂由DVE課程起步，透過職學計劃加入煤氣公司成為學徒。

完成首年DVE課程後，阿樂透過Earn & Learn職學計劃加入煤氣公司接受在職培訓，賺取穩定收入同時以兼讀形式繼續修讀課程。在職培訓期間阿樂有機會參與住宅、商用等不同燃氣系統的安裝維修工作，更考得氣體燃料專業牌照。他認為：「DVE課程與『職學計劃』相輔相成，在邊學邊做的環境下學習，不僅令我學成一技專長，更助我定立清晰目標。」

▲ 在職訓練期間的導師教授實用工程知識，阿樂獲益良多。

阿樂憑着積極認真的工作態度屢獲客戶表揚，更獲頒「2017年傑出學徒獎」。完成DVE課程後，阿樂先後升讀IVE高級文憑及英國中央蘭開夏大學 (UCLan)的銜接學士學位課程，進一步裝備自己，期望將來成為註冊工程師。

升學路其實非常多元化，同學多留意不同升學資訊，有助尋找適合自己的升學發展。職專文憑課程適合中三至中五同學報讀，三大專業範疇包括「工程」、「設計與資訊科技」及「商業與服務」共21個課程，同學畢業後可選擇升學或投身專業。

（資料由客戶提供）