【上訴駁回】涉旺角暴動被判囚46個月　畢慧芬申推翻放棄定罪上訴被拒

▲ 上訴庭今聽罷陳詞後，即時駁回兩項申請。（資料圖片）

有「佔旺女村長」之稱的畢慧芬，早前就2016年參與旺角暴動而被裁定兩項暴動罪成，判囚3年10個月，畢今（5日）向高等法院上訴庭申請就判刑提出上訴，以及申請推翻放棄定罪上訴。上訴庭今聽罷陳詞後，即時駁回兩項申請，並押後頒佈裁決理由。

涉案上訴人畢慧芬早前曾簽署文件，表示放棄就定罪提出上訴，畢今於庭上解釋，她並不知道自己簽署的文件是表示她放棄就定罪上訴。惟上訴庭質疑她清楚知道她所簽署的放棄上訴通知書有何效力，而且亦必然是她選擇放棄，才會簽署有關文件，畢後來承認她是在律師意見下簽署有關文件。

至於有關判刑的上訴許可，畢自行陳詞指，她於案發時曾縱火、掉磚，但被沒有傷及警員，殺傷力小，理應不會構成暴動。畢又指3年多的刑期對她來說太大阻嚇性，她當只是即興上前幫忙，而非主腦，即使是被前本民前召集人梁天琦，亦只是被判囚6至7年，畢質疑近4年的刑期對她來說過重。

畢又質疑為何控方不選擇控以她縱火或刑事毀壞，卻要告她暴動，「我已經唔係一個正常人，係特殊小朋友，都要判我差唔多4年。」畢其後又指她尚有其他案件在身，因此最快將於2024年才出獄，「我會乖乖地，好希望你哋輕判。」

律政司一方則回應指，原審法官判刑時的基礎，是基於上訴人並沒有掉磚，因此若然上訴人承認她有掉磚的話，相信刑期會更重。律政司一方又指，原審期間辯方亦認同以5年為量刑起點亦不為過，最終法官只以4年半為起點，更就上訴人的健康問題，予以8個月減刑，反映她已獲很大程度的輕判。

上訴座聽罷陳詞後，經商議後決定即時駁回上訴人的兩項申請，並押後頒佈書面裁決理由。

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記者：楊詠渝