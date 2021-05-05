【一代宗師】香港廣播界開山鼻祖離世　李我離世終年99歲

▲ 香港廣播界開山鼻祖李我離世，終年99歲。

香港著名播音員李我（原名李晚景）離世，享年99歲。李我取藝名原因為：「當時想到自己無父、無母、無兄、無弟、無妻，只有一個我，所以就改了單名一個我字。」

李我活躍於50年代，在華仁書院畢業後便到廣州電台做播音員。1949年，香港麗的呼聲重金禮聘李我加盟，一年間訂戶增加六倍，奠定其播音界的地位。

▲ （經濟日報圖片）

《天空小說》大受歡迎

李我的第二任妻子蕭湘（原名何侶雲）同為著名播音員，有「倫理小說之母」之稱。

李我的成名作是「天空小說」系列廣播劇，李我更包辦廣播劇中所有角色。著名劇集有《黑天堂》、《蕭月白》等。李我接受訪問時表示自己所虛構的180套《天空小說》完全不用稿，全靠空口說白話，也是他首次發明。

▲ 左起：劉天賜、李我、蕭湘。（Facebook圖片）

參演處境喜劇《香港八一》系列

李我在電台退休後，在1981年至1986年參演TVB處境喜劇《香港八一》至《香港八六》，在劇中演口才了得的玄學家覺悟因。

《香港八一》至《香港八六》系列於1986年7月完結後，李我也正式退休，絕跡幕前，只偶爾接受訪問。

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同場加映：Joe Junior訪問