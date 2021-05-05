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【奢華傳奇】Chanel N°5香水面世100年推逾百件珠寶誌慶　55.55卡D色無瑕巨鑽頸鏈最矚目

休閒消費 16:08 2021/05/05

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要將鑽石以祖母綠形切割出精準的55.55卡絕對是一項挑戰，再將馬眼形及梨形等切割鑽石串連起來，便成了叫人譁然的55.55頸鏈，頸鏈的造型呼之欲出。（品牌提供）

一枝能跨越一個世紀依然深受大家愛戴的香水，除了味道取勝，香水瓶的獨特設計也是其中關鍵，100年前Chanel的N°5香水正是一個傳奇的誕生。今年品牌以N°5香水的不同元素，創造出極致奢華的N°5頂級珠寶系列，早前曝光的「55.55頸鏈」原來只是個序幕，其餘的珠寶現在正式登場，叫人怦然心動。

Golden Burst黃金及鉑金頸鏈鑲嵌鑽石及黃玉，包括1顆重約4.51卡的祖母綠形切割鑽石，設計富巴洛克氣息；同系列黃金及鉑金戒指鑲嵌了鑽石、帝王托帕石及縞瑪瑙，祖母綠形切割帝王托帕石重約22.51卡。（品牌提供）

Chanel的N°5香水在一個世紀的歷史裏，一直人氣高企，是全球銷量最高的香水，當年由Gabrielle Chanel女士跟調香師Ernest Beaux一起構思，希望創出第一款「富女人味的女性香水」，並以Chanel女士的幸運數字命名。精巧切割的寶石瓶蓋成了香水的標誌，靈感源自被喻為珠寶世家孕育地的巴黎Place Vendome廣場。

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為慶祝N°5今年面世100周年而推出的N°5頂級珠寶系列共100多件首飾，早前一條名為55.55的頸鏈率先曝光，它以香水瓶的外型為藍本，名字的由來是因為頸鏈上鑲有一顆55.55卡的巨型D色無瑕佳質八角形鑽石，如此大型的高質美鑽屬世上難求的罕有瑰寶，可遇不可求，因此Chanel決定將頸鏈列為非賣品，作為品牌的珍藏及歷史見證。

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大部分珠寶都有一個共通點，就是皆可見祖母綠形切割（Emerald Cut）即八角形的寶石，時而以珍貴水晶或鑽石製成，時而鑲以縞瑪瑙、珍珠和黃色藍寶石等，成為珠寶的設計核心，而一眼可辨認的幾何瓶身輪廓在長頸鏈、胸針及耳環上都明顯可見。

與此同時，數字「5」圖騰成為系列的另一標誌印記，設計師採用了極致現代的手法來創作。珠寶的設計具立體感及層次感，是寶石鑲工的極致，品牌同時加入精細傳統的珠寶製作藝術，例如以精湛技藝凸顯材質的通透感，還有加入描繪太陽線條的繁複寶石布局，都彰顯了Chanel在珠寶製作上的爐火純青。

查詢電話︰2973 6566

記者︰梁靜詩

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