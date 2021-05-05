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【變種病毒】兩菲傭確診染變種病毒　其中居太古康怡女患者逾半個月前已打首劑復必泰　另約5人初步確診

社會 15:33 2021/05/05

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鰂魚涌康怡花園N座外傭確診，全幢居民需安排檢疫。（陳永康攝）

本港新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心今（5日）公布，新增6宗確診個案，3宗為輸入個案，1宗為源頭不明的本地個案，其餘2宗與本地個案有流行病學關連。至今本港個案累計11,797宗（包括11,796宗確診個案和一宗疑似個案）。同日錄得約5宗初步確診個案。

今日新增1宗源頭不明的本地個案，一名46歲菲籍女傭工，沒有病徵，居於鰂魚涌康怡花園N2座，檢出帶有N501Y及E484K變種病毒，中心指染疫外傭曾於4月18日接種首劑復必泰疫苗；其友人、居於薄扶林豪峰的38歲菲傭今日亦已確診，亦帶有變種病毒。詳情請見【下一頁

餘下一宗本地個案，為早前東涌映灣園確診菲傭的女僱主，涉及36歲女子，於東涌文東路靈糧堂秀德小學任教，最後於4月28日上班；於檢疫中心確診，帶有N501Y及E484K變種病毒，其10個月大女嬰早前亦確診。

今日另亦錄得3宗輸入個案，三名29歲至45歲女子均於4月27日乘搭RA409航班由尼泊爾抵港，其中兩名45歲及37歲女子於5月2日發病，入住油麻地香港海景絲麗酒店，餘下一名29歲女子為外傭，無病徵，入住何文田九龍維景酒店。三人均無帶有變種病毒。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

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