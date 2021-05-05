【疫苗接種】陳肇始：正研放寬已完成接種疫苗滿14日的市民強制檢疫要求

▲ 食衞局局長陳肇始今日表示，港府正開始考慮採購新一代新冠疫苗。（程志遠攝)

新冠疫苗計劃至今已接種逾156萬劑，食衞局局長陳肇始今日(5日)回覆立法會議員質詢時表示，港府正開始考慮採購新一代新冠疫苗，以及規劃下一輪接種計劃，最快明年實施；又正研究放寬已完成接種疫苗滿14日的市民強制檢疫要求。

立法會議員盧偉國表示，接種疫苗非只為餐飲娛樂，當局應容許完成接種疫苗人士縮減檢疫期。陳肇始回應指，政府正探討完成接種兩劑疫苗14日後的人士，可免恒常或強制檢測，並檢視強制檢疫日數可否縮短、應否驗血清等，目前正諮詢專家意見，如有方案就會公布。

她稱，政府正開始考慮採購新一代新冠疫苗，以及規劃下一輪接種計劃，最快明年實施，希望新一代疫苗有更好保護效能，而疫苗對變異病毒株的保護力亦是當局日後認可及選購的重要考慮。

陳肇始補充，雖然目前未能預計新一代疫苗幾時面世，當局已開始與疫苗供應商探討為香港提供新一代疫苗。至於疫苗護照，她坦言需要與各地政府商討，考慮涉及疫情發展、疫苗接種情況等。

她又指，政府已在疫苗氣泡基礎上，調整部分社交距離措施，放寬食肆及某些處所的營業限制，政府會密切留意疫苗接種的進度，因應疫情發展適時調整，另外政府亦會繼續推進恢復與內地通關及與澳門往來。

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責任編輯：陳正怡

