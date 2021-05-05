【決定上訴】車輪查冊涉虛假陳述罪成罰款　港台蔡玉玲就定罪提出上訴

▲ 蔡透過社交媒體表示，將就定罪提出上訴。（資料圖片）

遭港台暫停《鏗鏘集》工作的編導蔡玉玲，2020年就節目調查元朗7.21事件期間，涉申請車輛查冊時，填選申請目的為其他交通及運輸事宜，早前經審訊後被裁定2項明知而作出要項上虛假陳述罪盛，罰款6,000元。蔡透過社交媒體fb表示，將就定罪提出上訴。

被告蔡玉玲（37歲）早前否認2項為取得道路交通條例下的證明書明知而作出要項上虛假的陳述罪。據悉，蔡的代表律師向法庭提出申請，就定罪提出上訴。

控罪指，蔡分別於2020年5月17日及6月10日，在香港為取得一輛私家車的車輛登記細節證明書，明知而作出要項上虛假的陳述，即表示其申請證明書以作以下與交通及運輸事宜有關的用途，即進行法律程序和買賣車輛以外的其他有關交通及運輸的事宜。

裁決官於4月22日裁定兩罪罪成，判罰款共6,000元。裁判官指，被告是否有良好動機索取資料並非重要，法庭須考慮被告有否作虛假陳述，若申請人認為運輸署網上提供的選項沒有符合其真正目的，亦應考慮以其他途徑獲取資料，例如另向運輸署作書面申請。

裁判官又指，被告不單利用車輛登記資料查找車主身份，更用作採訪報道，並非屬交通及運輸有關事宜，而被告申請車輛登記證明書時，須聲明其填報資料均屬實。

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記者：林育慧