【超市大搜查】奶製品營養價值不遜鮮奶　營養師拆解奶製品迷思

不少民眾都會在超市購買鮮奶和保久乳，但每次看到保久乳（乳製品）不用雪藏，是不是心中都會產生一個疑問，是不是加了防腐劑？台灣營養師高敏敏稱，保久乳無防腐劑營養價值不遜鮮奶，並拆解鮮奶VS保久乳迷思。

營養師高敏敏近日發帖，稱

為什麼保久乳不用冰？是不是加了防腐劑！？

答案：不是。但保久乳到底為甚麼不用冰？鮮奶和保久乳營養有什麼差別嗎？她解釋，鮮乳和保久乳的來源是一樣的！（都是100%生乳），分別在於包裝及殺菌的不同，產生保存期限的差異。

而保久乳是利用超高溫殺菌＋無菌包裝的技術，將生乳中的細菌幾乎殺光，再採用無菌充填包裝！故不需要加防腐劑、不用冷藏，就可以常溫保存長達6個月。

至於鮮乳，高敏敏稱，大多採用高溫短時間或超高溫短時間，加上沒有無菌包裝並行，無法做到完全無菌狀態，所以鮮乳保存期比較短也一定要冷藏。

對於鮮奶和保久乳，哪個比較營養呢？高敏敏稱，其實兩種奶營養是差不多，據台灣食品資料庫的按熱量、蛋白質、乳糖、鈣質等數值來對比，

全脂鮮奶VS全脂乳製品營養價值：

全脂鮮奶

熱量：151 Kcal

蛋白質：7.4g

乳糖：10.6g

鈣質：250mg

全脂乳製品

熱量：149 Kcal

蛋白質：7.2g

乳糖：10.8g

鈣質：228mg

她也建議大家，成人每日鈣需求1000mg，推薦早晚各一杯乳製品，剩下的50%可以從優格、起司、豆腐、黑芝麻、小魚乾、菠菜、莧菜等來補充，這樣才能養好骨質不疏鬆。

文章獲營養師高敏敏授權轉載。

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責任編輯：黃存新