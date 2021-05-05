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【癌症殺手】李明蔚鼻血流不停驚揭患癌　年輕人不能忽視的10大癌症警號

醫生診症室 17:57 2021/05/05

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醫生分享10大癌症警號。

抗癌歌手李明蔚（Sarena）於5月4日不敵病魔，終年31歲。Sarena自2012年起發現患上罕見癌「鼻咽腺樣囊性癌症」，一直在抗癌路上奮戰，積極抗病。癌症是本港頭號殺手，2018年共14,594宗癌症死亡個案，較2017年增加240宗，上升1.7%，當中五大癌症更佔全港癌症死亡個案63%，不可輕視。

李明蔚不敵病魔，終年31歲。（圖片來源：李明蔚Facebook）

Sarena在2010年以歌唱組合「小龍鳳」出道，2012年3月，22歲的Sarena在加拿大讀書進修期間，鼻血突然連續兩天流不停，其後發現患癌。腫瘤壓住她的神經，令她右邊臉面癱，眼睛合不上，出現眼紅眼乾、微絲血管爆裂等症狀，外出時更會吹沙入眼。

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多年來飽受病魔折磨，Sarena卻一直選擇勇敢面對，並不吝惜向外界分享抗病心路歷程。她曾接受TOPick訪問時表示：

我不是想告訴別人我有多慘，而是想跟大家講，這世上我跟許多人一樣，很努力地去生活。大家一起努力。

家人是Sarena最強的後盾，在日常起居上她十分依仗父母。她曾表示，如果不是因為父母，自己可能已選擇輕生。她希望患病時經歷的痛苦折磨，是為父母而承受，也因身邊人對自己的支持鼓勵，令她也想用正能量影響別人。

醫生分享10大癌症警號

癌症近年有年輕化趨勢，而不少癌症前期症狀難以察覺。台灣奇美醫院柳營分院教學副院長暨癌症中心主任黃文聰，曾羅列出「10大癌症警號」：

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2018年，本港癌症新增個案再創新高。香港癌症資料統計中心去年公布，2018年本港新增34,028宗癌症個案，當中大腸癌仍然是本港頭號癌症，點擊睇頭5名癌症新症：

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而在癌症致命率上，頭號癌症殺手是肺癌，錄得3,853宗死亡個案，點擊下圖睇2018年頭5位致命癌症排名及數字，以及前期徵兆：

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同場加映：【10款抗癌蔬菜水果】及【大腸癌忌吃5類食物】

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同場加映：【活得健康啲】食油含環氧丙醇可致癌　推介10款較少有害物較安全食油

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責任編輯：羅嘉欣

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