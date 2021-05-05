【暖男老公】主動分擔家務洗衫煮飯湊仔一腳踢　丈夫獲老婆送PS5感動爆喊

▲ 馬來西亞一名人夫主動分擔家務，洗衫煮飯湊仔一腳踢，獲老婆送PS5。

不少人仍抱有傳統家庭「男主外女主內」此不合時宜的觀念，夫妻應要共同付出，一起分擔家務。馬來西亞一名暖男丈夫，婚後一直自動自覺分擔家務，會湊孩子、洗衫及煮飯，不用三催四請。近日，老婆送PS5遊戲機予老公，多謝他的付出，老公極為感動，網民大呼羨慕。

▲ 丈夫每天早上洗衫晾衫。（影片截圖）

丈夫天天做家事

綜合外媒報道，馬來西亞Adlina Yusof經常拍攝丈夫做家務的身影，更放上TikTok，雖然Adlina是位全職主婦，但她的丈夫也會每天一起做家事，例如每天早上，他都會洗衫並晾衫，他甚至會用孭帶背起BB，邊湊仔邊晾衫，他很熟練地將衣物井井有條地晾起來。

丈夫更會入廚房，到街市買新鮮蔬果，清洗整理食材，然後切碎再儲存。此外，當太太生病時，丈夫會無微不至地照顧她，煮粥之外，亦會為老婆抹腳，是暖男一名！

Adlina一直感謝丈夫的幫忙，她形容老公是很努力，很善良的人，從結婚開始，他就一直主動幫忙做家務。

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送老公PS5遊戲機

為了答謝丈夫的付出，Adlina想到購買很多男士夢寐以求的PS5遊戲機，贈送給老公，而老公的確一直想要PS5，當丈夫拆開老婆準備的禮物盒，他發現是PS5，忍不住喜極而泣。Adlina將此情景拍攝下來，影片所見丈夫猶如大細路非常開心，感動爆喊，更興奮將遊戲機湊近臉龐，非常珍重之。

網民大讚這對可愛夫婦，表示Adlina嫁對了人，丈夫亦娶對了人，別人的老公/老婆不會令人失望。另有網民表示現時遊戲機PS5有錢也未必買得到，有感老婆真的非常愛錫老公，夫妻彼此互相愛護是雙向的。

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責任編輯︰王明芳