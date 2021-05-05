【風涼話】埋怨喘氣聲大激嬲孕妻　人夫上網求助遭圍攻：磕頭道歉吧

▲ 人夫埋怨孕妻喘氣聲大，上網求助遭圍攻。

生育子女，媽媽要忍受十月懷胎帶來的不適，作為丈夫應該要予以支持，但若遇上「豬隊友」，媽媽隨時壓力倍增。近日，台灣一名爸爸在社交網站投稿，埋怨孕妻經常喘氣令他感到心煩，結果激嬲妻子，只得上網求助。結果，他被大批網民圍攻，連台灣網紅律師呂秋遠，也忍不住撰文鬧爆。

有台灣網民爸爸近日在facebook專頁「靠北老婆」投稿，他表示，原本育有一孩的他，拜託了妻子很久才肯生第二胎，而妻子目前懷孕6個月，但最近經常見到她深呼吸喘氣，令他感到心煩，有一天出門前忍不住說了句：「你是喘什麼大氣，我常聽到都覺得很阿雜（心情煩悶）。」

這句話一秒激嬲妻子，妻子嬲爆回應：

你是要我不要呼吸嗎？

他卻仍不知死，向妻子表示，「你可以不要喘那麼大力啊」，更強調自己沒有口氣不好，只是隨口說一句，結果妻子嬲爆，哭訴了一個多小時，

你以為我願意嗎？我為甚麼要那麼忍耐，就為了生一個小孩啊？我為甚麼要每天全身痛那麼痛苦？我為甚麼要安胎什麼都要忍耐？

道歉難消妻怒氣

這名爸爸表示，自己已經道歉，但妻子仍在生氣，不知如何可以讓老婆消氣。他還補充，自己平日在家都有「幫忙」洗衣服、打掃、為大仔沖涼，做完家務就可以出門找朋友聊天。

帖文引來大批網民熱論，紛紛炮轟這名爸爸不體諒妻子，還要說風涼話，活該被罵。

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網紅律師：找到少子化的原因

台灣網紅律師呂秋遠亦忍不住撰文批評，稱「謝謝你為台灣政府找到少子化的原因」。他認為，這名爸爸的行為很可怕。

呂秋遠指出，懷孕的女性除了吐大氣，還可能會孕吐，聞到甚麼都覺得噁心，而且隨著子宮變大，壓迫到膀胱，頻尿的情況會愈來愈嚴重，亦會出現肚子脹氣、胃食道逆流、便秘，甚至痔瘡等問題，而這名爸爸竟因妻子喘大氣就埋怨，難怪妻子不原諒他。

他又指，「幫忙」做家事根本沒有甚麼值得炫耀，因為家務本來就是要分擔。而工作賺錢也不是特別辛苦和偉大，相反，懷孕是要命的工作，而做家務更是「有多少尊嚴看婆婆（奶奶）」、「有多少錢花看老公」、「何時能『升遷』看兒子」的一種工作。

你有了大寶，竟然還沒體會到這一點，只能說你被寵壞了。

呂秋遠認為，若太太去工作，其實可以過得更好，不用看老公臉色，可以跟同事應酬飲酒，可以「純欣賞」那個剛畢業的小男生，想像自己就是池善雨。老闆會稱讚她，辦事能力強。

但是，她選擇懷孕。等著被丈夫說她的呼吸令人心煩，等著被說她是米蟲，等著以後被嫌棄又老又醜。她想離婚，回去職場，才發現自己已經全部得要重新學起。

她用青春換明天，你拿真心當畜生？這位朋友，真的不是吐大氣的問題，這是一口氣的問題。

同場加映：妻昏迷後終身殘疾丈夫不離不棄照顧

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責任編輯：王明芳