【互相補位】感激太太為子女當全職媽媽 暖男丈夫：子女成長功勞歸太太

▲ 楊華仔(Dennis)與太太Kate多年來互相補位。

建立家庭好比組織一支男女混合球隊，隊員間建立默契，自然能掌握球賽節奏，發揮最好水準。然而，建立家庭與球賽不同，那並非比賽，家人間不需競爭；唯有夫婦二人攜手合作，互相體諒及補位，才能建立一個最有利子女成長的節奏與環境。楊華仔(Dennis)與太太Kate多年來互相補位，共同建立出一個有助孩子成長的環境。

Dennis與太太Kate育有兩名子女，大兒子17歲，為本年文憑試考生；小女兒今年就讀中二。兄妹倆相處融洽，兒子即使現時忙於應付考試，仍會教導妹妹數學，足見父母教導有方。然而，Dennis將所有功勞歸給Kate，全因她早年毅然放下工作，當上全職媽媽，全方位照顧子女。

兒子的情緒在就讀小四時出了狀況，Kate當時立即主動提出放下工作，可幸公司讓她停薪留職一年。這一年間，兒子的情況大大改善；可是，當Kate重投職場，兒子的狀況又再次變化。

Dennis回憶道，最後Kate決定辭去工作，全時間照顧兒子。

協調家庭角色分工 發揮各自長處

Kate把全部時間投放於母職，夫婦倆的家庭角色分工也需要調整。經商討後，決定由Kate負責所有與孩子生活及學習有關的事宜，而Dennis則負責帶子女外出遊玩。這項分工不僅讓夫婦倆各自發揮長處，更為兩人帶來不少收穫。

Kate性格細心，對人敏銳，喜歡與小孩相處，較有耐性與子女慢慢溝通。長時間照顧子女，久而久之也把這些性情感染了孩子。個性外向的兒子從媽媽身上學會關懷別人，懂得關心及照顧朋友。

而且，與孩子長時間相處，她逐漸摸出一套相處之道，特別是現在子女正值青春期，耐性與包容自然少不了。Kate會歡迎子女邀請朋友回家玩，從中表示父母願意接納他們的朋友，而這更是一個化解矛盾的好方法，

最近女兒在使用手機及電腦一事與我們出現矛盾。她所有課堂都是網上教學，有時我們分不清她使用手機是出於功課需要還是玩樂。而且，女兒去年升上中學，因為疫情緣故只能長時間與同學在網上聯絡，所以有時她會說需要用手機找朋友。

Kate明白女兒的社交需要，於是鼓勵她邀請朋友回家玩，既可享受面對面相處的時間，又可減少倚靠電子產品。Dennis對Kate的處理方法大表欣賞，他亦十分欣賞太太願意走進女兒的世界，與她建立關係：

她會投其所好，與女兒一起看演唱會、看電影，甚至會聽時下流行曲！

至於Dennis則會主動帶子女外出，

其中一個最令我享受的時光，是與女兒一起踏單車，在中途休息站或是終點與她聊天。在輕鬆的氣氛下，女兒會向我道出一些平日不會說的事，我很享受聆聽她。

家庭內外 全方位支援太太

成為全職媽媽後，Kate把所有時間都投放在子女身上，這固然有利子女成長，不過卻少了與朋友相處的時間。Dennis關注Kate也需要紓緩壓力，除了主動關心Kate，亦會鼓勵她找教會朋友及其他家長傾訴，建立自己的情緒支援網絡。

現在子女長大了，Kate再重投職場，現時在一所小學擔任半職老師。面對家庭狀況再次轉變，Dennis與Kate默契依然，再度調整分工，互相補位，「雖說是半職，但Kate的工作量不比全職老師少，有時也會很晚才下班。如果我需要在早上上班，我會先預備晚餐材料，方便Kate下班回家後可以立即烹調；如果女兒需要下午上課，我也會先為她準備午餐，好讓她吃飽才上學。」Dennis說。

多年來Dennis與Kate 都是彼此的神隊友，兩人相知相識，一起合作努力建立家庭。隨著外在環境改變，夫婦倆建立出一套獨有節奏，徐疾有致，按著不同情況調整，只為讓子女能按著其步伐成長。

這支隊伍隨時間增加隊員，兩名子女也是家中的神隊友，他們同樣願意為家庭付出，那怕力量看似微小，但也是家中不可或缺的力量。

同場加映林珊珊林子善談父母經 同感養兒一百歲長憂九十九

文章獲好爸爸中心授權轉載。