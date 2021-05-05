【檢疫日程】疫監21天收拾細軟攻略　過來人：包袱緊記要有SIM卡【附Checklist】

變種病毒橫行，一旦居住確診大廈，隨時坐「疫監」21日。不幸突然要去竹篙灣等檢疫中心，該如何是好？有過來人教路，倘接獲當局致電需入營檢疫，就有最少數小時至半天時間準備，執拾物資細軟，包括要考慮檢疫期間的房間活動、個人梳洗護理情況，最重要帶數據卡，方便解悶及對外聯繫。

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TOPick訪問港鐵公司事務總監蔡少綿（Linda），她曾入住竹篙灣檢疫中心，接受過14天強制檢疫。她憶述辦公室曾有同事確診，翌日去做檢測，證實陰性。她以為「甩難」之際，卻收到衞生署來電，被告知已界定為「緊密接觸者」，同日晚上獲專車接送往檢疫中心。

Linda稱，隔離營設施簡單得來又乾淨，有對流窗、冷暖恆溫冷氣、電視機、熱水煲、熱水爐等。她稱個別某些環節可以做得更好、更人性化，但基本上各項安排也算妥當。她又稱，先前見過有人帶樂器，例如包括古箏入營；又有港樂樂手接受隔離期間，在房間踱步約22公里，接近半馬距離。

要住進檢疫設施，最重要帶齊細軟，TOPick整理以下清單僅供參考，可以按個人需要，酌量加減：

日用品：

一塊地布，墊浴室門口

浴巾及面巾

個人護理用品（牙膏牙刷、沐浴露、洗頭水、潤膚膏等）

個人枕頭及枕袋

拖鞋

紙巾

刀叉、匙羹、筷子、迷你煮食煲（如需要）

衣服、褲、內衣褲（或紙底褲）

牙籤

棉花棒

衣架

洗潔精、百潔布

橡筋/密實袋

個人藥品

清潔用品：

酒精

洗手液

滴露（可作日常清潔地方或拖地）

洗衫用品

濕紙巾

電子用品:

大風力風筒

拖板

長長叉電線

多用途電水煲

電話及平板電腦

耳筒

高流量SIM卡或WiFi蛋

消閒用品：

書本

遊戲機

小型垃圾袋

手提遊戲機

食物：

零食如薯片、果仁、糖果

杯麵

罐頭及罐頭刀

即沖即食湯

即沖飲品，如奶茶咖啡等

飯素或即食日式咖喱汁等

分享竹篙灣隔離21天生活 過來人鄭萃雯：要諗吓點樣放電解悶

也曾入住檢疫中心的前主播鄭萃雯稱，檢疫人士可向職員要求額外物資，透過Whatsapp聯絡當值民安隊熱線，尋求協助，例如取罐頭食物、日用品、數據卡等，不過當值職員未必即時有反應，或者要等兩三日。

又或者可以找家人代勞，她教路，家人要用白紙寫低所有運送物品，連同房號、檢疫人士英文姓名，連同物資拍下一幀照片，發給檢疫者。檢疫者就將圖片轉寄給民安隊熱線，而家人可透過順豐寄出物品，或親身送去檢疫中心。

近日為阻截變種病毒株在社區擴散的潛在風險，衞生防護中心會根據法例599A章，將染疫病人居住的大廈，所有樓層單位無病徵的住戶，送往檢疫中心接受21天強制檢疫。

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記者：吳卓峰