【對抗濕疹】3個月大B仔患濕疹爛面出水　港媽努力泵奶製母乳皂改善兒皮膚

▲ 3個月大B仔患濕疹爛面出水，港媽努力泵奶製母乳皂改善兒皮膚。

不少媽媽希望盡力餵哺母乳，將最天然、最好的送給孩子。洋洋媽媽第一次聽母乳肥皂時，她感到新奇有趣，心想「母乳不是吃的嗎？怎麼可以做肥皂呢？聽過浸牛奶浴皮膚會好靚，感覺浸母乳浴皮膚會更好。」她本著這個想法，膽粗粗地努力泵了2天，才泵到250毫升奶量，決定製作母乳肥皂。

▲ 洋洋與爸爸媽媽。（越玲瓏攝）

兒子3個月大出臉部出紅疹乾燥掉皮

除了出於好奇外，洋洋媽媽最想給兒子最好的呵護。洋洋在出生3個月時，突然臉上長出紅疹，皮膚乾燥掉皮，幾天後更出水。由於當時疫情當道，新手父母擔心帶洋洋到醫院染上病菌，只能上網搜尋病徵及詢問朋友，朋友們紛紛說：「BB飲奶、流口水都會造成同樣情況，我們曾到藥房購買純天然藥膏，但塗了幾天後，仍沒有效果。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

為守護兒子皮膚製母乳肥皂

作為新手爸媽，看見兒子皮膚一日比一日差，憂心忡忡。經過朋友介紹，洋洋父母再將相片傳給化驗師朋友，初步認為是輕微濕疹，故為洋洋塗上純天然濕疹膏，紅疹慢慢淡化，沒想到約3天後紅疹更漸漸消退，皮膚變回光滑幼嫩。洋洋媽媽不忍再見兒子受濕疹困擾，聽見母乳肥皂的好處後，故努力泵奶製母乳肥皂，

沒有香料、色素、化學劑，我比較放心。平時我都泵不到這麼多，為了製作母乳肥皂努力泵，待他長大後也作為一份禮物送給他，希望他會感受到母愛的偉大。

▲ 兒子回復白滑皮膚。（越玲瓏攝）

港媽辭職研製濕疹膏 設母乳肥皂訂造

Daitima創辦人Michele形容，媽媽每一滴母乳都是有血有淚，

母乳總會有用完的一天，母乳肥皂可以代替母乳成為回憶。

▲ Michele原本為醫院一級化驗師，為女兒辭職。（湯炳強攝）

Michele曾是醫院的一級化驗師，因女兒患有嚴重濕疹，帶同女兒四處求醫，嘗試不同的類固醇及濕疹藥膏，女兒的病情仍沒有好轉。最後，她辭掉高薪的化驗師工作，躲進實驗室，專心以天然有機材料研製不同配方，濕疹膏有效，女兒的皮膚在短短一個月內由紅腫潰爛變回光滑。受朋友鼓勵，她開展銷售工作及創業，除了研製不同程度的濕疹膏，更為媽媽度身訂造母乳肥皂，留下最甜蜜的回憶。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

Michele解釋，母乳肥皂使用天然油脂及母乳合成，母乳含有長鏈多元不飽和脂肪酸，因而更加滋潤。當中，不含人工合成的清潔劑、香料、防腐劑及色素等，能呵護嬰兒嬌嫩的皮膚，又能滋潤濕疹患者的皮膚，

不想再看見孩子受濕疹困擾。

留給孩子最美好的紀念

Michele當年還是輪班化驗師時，深明作為母乳媽媽的艱辛，在短短45分鐘內要吃飯及泵奶，「為了泵足夠BB吃用的母乳，我用半個小時泵奶，努力追奶，更存儲大量母乳在冰格，但女兒嘴刁不愛喝冰凍母乳，最後不情也不願地棄掉，想起來真的好心痛。」雖然Michele自己錯過製造母乳肥皂的機會，但她認為餵哺母乳是嬰兒與媽媽最甜蜜的回憶，

儘管餵哺母乳的過程辛苦，但抱著BB時，兩個人的眼神接觸，BB對著你笑，這是屬於媽媽和孩子的專屬回憶。所以好想製作一樣實物、一樣能夠拿起的實物作為紀念。

同場加映︰5個港人1個會患上濕疹 浸大中醫拆解3種濕疹成因【附湯療】

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

記者：梁節儀



