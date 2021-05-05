【香港電影】杜琪峯跟《一秒拳王》趙善恆交流　杜sir撐年青導演信港片不死

▲ 杜琪峯跟趙善恆交流，由6號任主持。

「香港藝術發展局」舉辦「第十五屆香港藝術發展獎頒獎禮」，今年主題為「藝力自強傳承明天」日前邀來導演杜琪峯與《一秒拳王》導演趙善恆對談，杜sir鼓勵現在是年青導演發揮的好時機，他更見到香港電影未來的希望。

杜Sir與趙善恆接受主持人6號@RubberBand訪問，6號提到早前杜Sir直指講「香港電影已死」的人是講廢話，趙善恆回應第一個感覺是大快人心：「因為我可以繼續努力，唯有自己努力才可以繼續落去。」第二個感覺就是不用爭抝，用努力來證明。

他說:「我只知道還在開戲，如果香港電影已死，不會在開工，所以香港電影不會死，我們這一代導演也不會死。」

▲ 兩個世代談香港電影。

杜Sir聽到趙善恆稱「唯有繼續努力」，覺得「唯有」這講法似乎有點悲觀：「你要先相信電影這一行是得的，加入這一行，只有得與唔得，得就成功唔得就離開，但如你認為得與唔得都無問題，就代表其實唔得。」恆仔立即受教，糾正應該是「必須繼續努力」，認同只要相信就可以做到。

杜Sir說到香港電影也絕不悲觀：「其實回望過去10年，香港正在孕育一個機遇，讓一群年青人建立自己的電影生涯或歷程，這10年香港至少誕生了10位為人認識的新晉導演，當然他們沒有龐大的製作資金，資歷也不足，但仍能吸引到一班市民會入場看他們的電影，這批導演已成就了第一步，非常漂亮。」

杜Sir更指「香港電影已死」這說法只是有些人自己無發展，就以為別人都沒有發展：「這個說法我聽了好多次，只要電影產量減或開工量減少就說香港電影已死，我覺得好奇怪，認識幾位導演，他們入行到現在仍然是香港好強大的導演，拍過很多經典電影，他們仍然在拍戲，如果電影已死，怎會繼續在拍？」

▲ 杜sir相信年青導演一代。

不過他也認同趙善恆所說不用爭抝，反而要想如何支持年輕一代：「因為現在平台和以前不同，未來創意工業不一定在指定的平台播放，只要年輕人有熱情，讓熱情繼續燃燒，我覺得大把機會。平台改變反而會增多觀眾，只要我們做得好，寄予希望，事情自然就會出現，創意工業慢慢會回來，當然不敢斷言會比以前好，至少香港電影沒有死。」

談到香港新一代導演，杜Sir指他們的幸運得來不易，有很多人幫忙。甚至演員、工作人員減工酬，他建議新一代導演有機會就去拍，越拍得多才會有機會自我檢討，年青導演應該團結互相幫助，並要有良性競爭，互相將作品借鏡或挑戰，剌激大家創作。

杜Sir看現今的新一代導演直言:「他們能力還不夠,不及以前的導演思維靈活，題材也不夠闊，舉例徐克第一部電影《蝶變》構思是香港武俠片的世界前所未見，許鞍華首部電影《瘋刧》，原來文藝片可以這樣拍，現在題材不夠多元化。」

他寄語新晉導演不要拍一部只有自己懂得睇的電影，而是希望好多觀眾都會欣賞，既藝術性又有娛樂性，就是邁向成功的第一步。

