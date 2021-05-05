【海港城優惠】海港城5月6至12日再推100%消費回贈　每人送最多HK$5,000現金券+全日高達6小時免費泊車

▲ 海港城於本星期四再推100%消費回贈。(圖片由海港城提供)

海港城於本星期四（5月6日）開始再推100%消費回贈活動「100% Rewarding」，送出每人最多HK$5,000 購物及美食現金優惠券。

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覆蓋商場350家商戶及餐廳 100%優惠券回贈

由2021年5月6日至12日，於海港城同日消費每HK$1,000，即可換領總值HK$1,000之優惠券。包括8張指定HK$100購物現金優惠券及2張指定HK$50/HK$100美食現金優惠券，最多HK$5,000，包括40張指定HK$100購物現金優惠券及10張指定HK$50/HK$100美食現金優惠券。

賺取高達HK$20,000 現金優惠券

凡於同日消費每HK$6,000 （上限HK$30,000）可額外換領總值HK$1,000現金優惠券（2張指定HK$500購物現金優惠券），而於5月9日母親節（星期日） 及5 月11日（星期二）更可享3倍獎賞，賺取合共高達HK$20,000 現金優惠券。

「100% Rewarding」現金優惠券換領表

消費金額 獎賞 消費每HK$1,000 （上限HK$5,000） 指定HK$100購物優惠券X 8 + 指定HK$50/HK$100美食優惠券 X 2 消費每HK$6,000 （上限HK$30,000） 額外賞 指定HK$500購物優惠券X 2 5月9日及5 月11日更可享3倍獎賞 指定HK$500購物優惠券X 6

換領詳情及條款：【按此】

食飯半價、購物低至67折

憑現金優惠券可以低至半價享用各國佳餚美饌，指定餐廳消費每滿HK$100或HK$200可分別使用「HK$50美食優惠券」或「HK$100美食優惠券」1張，每次最多可使用5張。

而於指定零售商戶消費每滿HK$300或HK$1,500可分別使用「HK$100購物優惠券」或「HK$500 購物優惠券」1張，每次最多可分別使用10張或3 張；享低至67折優惠。

6時後晚飯獎賞及全日免費泊車優惠

由即日起至6月20日，可享餐飲及全日免費泊車優惠。逢星期日至四，不論堂食或外賣，只要於6時後餐飲消費滿HK$500，即送高達HK$200優惠券。每日6時後入車，以指定電子單一消費每滿HK$100，即可免費泊車2小時，消費滿HK$300更享6小時免費泊車至凌晨12時！

6時後食飯優惠詳情【按此】

6時後免費泊車優惠詳情【按此】

查詢：2118 8666

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責任編輯：張懿慧