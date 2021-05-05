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【KO膽固醇】麥片不一定等於燕麥　黃凱詩：降膽固醇要吃燕麥

保健美顏 17:59 2021/05/05

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營養師黃凱詩指出，降膽固醇就要吃燕麥，麥片沖劑多為穀物混合物，部分更未必含有燕麥。

近日，與戰友會面時，話題少不免與接種疫苗拉上關係。戰友張太一直有高血壓及高膽固醇的困擾，她說︰「家庭醫生說，希望我的血壓較穩定後，才考慮接種疫苗。我也同意他的建議，所以打算認真處理我的『兩高』問題。」

我笑言︰「哦！原來你平日並不太認真處理的。」

她尷尬地說道︰「人總有惰性吧！」我接著說︰「我是知道的，八成戰友跟營養師會面後的那天晚上，多數會大吃一頓慶祝一番，就是認為尚有幾天時間可以把磅數追回來。」

「你怎知道的？」她愕然地問道。

「我跟戰友們並肩作戰已經有20多年了。」我說。

她立即逗我開心地說︰「見你樣貌年輕，看不出啊！」

營養師黃凱詩表示，想以粟米片做早餐，可加入些燕麥糠，亦有助降膽固醇。（iStock圖片）

「別拉開話題了！」我微笑說道，隨即建議︰「要降膽固醇，改吃含燕麥的早餐會較好。」

「早餐嘛，我鍾愛粟米片啊！」她說。

「粟米片的纖維極低。」我向她解釋。

她感到十分懊惱，說道︰「上次優惠日，我購入了幾盒大裝粟米片。」她在包包裏拿出一包麥片沖劑給我看，說︰「是不是吃這包較好？」

「要小心啊！麥片沖劑有機會不含燕麥或含量極低，要知道，真正的燕麥是原粒燕麥壓製而成的，但麥片會是一些穀物，如小麥、大麥、玉米及燕麥等混合而成，所以某些牌子燕麥成分相對的比例極低。」我提醒她。

她苦惱地問︰「那麼，我的粟米片豈不是要報銷？」

與戰友會面，經常會遇到這類IQ題，我當然即時可為她拆解︰「你可考慮在粟米片中加入些燕麥糠，它是燕麥的外殼，每20克已經有3克膳食纖維，當中有一半屬水溶性，可有助降低膽固醇。」

撰文：黃凱詩（尚營坊健康顧問營養師）

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