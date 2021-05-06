【Band1學堂】媽媽自小鼓勵要相信自己能力 自信男生獲Band1英中錄取

▲ Peter憑品學兼優獲Band1英中錄取。

機會永遠是留給有自信的孩子，佛教黃焯菴小學小六男生黃睿騰（Peter），在今年中一自行分配學位中，獲灣仔一間Band1英文中學錄取。Peter坦言自己小五才真正找到讀書的興趣，並感激媽媽相信自己的能力，令他堅信只要自己肯努力，很多事情都有能力做到。

回想小學6年生涯，Peter每天放學後都會到功課輔導班做功課及補習，小一至小四成績不差，他卻坦言直至小學五年級，自己才真正開始體會到讀書的樂趣，尤其對英文科特別感興趣，「英文真的很有趣，26個字母就可以拼出不同的生字，而且有不同的意思。」令他體會到讀書的興趣，竟然源自與媽媽小小「爭執」。

小四有一日，媽媽不停囉嗦我『做咩唔見我睇書』，我不情願地拎起本書，我記得是作家天航寫的書籍，結果被書本的文字及内容吸引住。

書本的故事多姿多彩，Peter從此開始迷上閲讀，小五中文科寫作文，他發現自己的寫作能力有所改善，令他更堅信閱讀的重要性。從中文書籍慢慢轉移到閱讀英文書籍，他遇到不懂的英文生字便抄寫下來，然後反復學習，直至自己學懂為止，而他最近則迷上英文版的《哈利波特》。

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每天半小時學習英文

為了提高自己的英文能力，Peter上課認真聽老師講課，遇到不明白就請教老師，甚至去請教成績優異的表哥學好英文的秘訣。Peter分享，表哥推介了一個網上學習App，可以在網上訓練英文聽力、學習新的生詞，

我現在每天都會花半小時到1小時在這個App上學習英文，我發現真的很有用，有次英文考試見到有個新的生詞，我已經在網上學過，那刻真的非常有滿足感！

到了選擇中學的階段，Peter自己進行資料搜集，鎖定了灣仔區一間Band1英文中學，他的目標相當明確，希望升讀中學後接受全英教學，大大提升自己的英文能力。

感激媽媽相信自己

取得好成績離不開Peter自己的努力，也離不開媽媽對他的鼓勵。Peter媽媽自從生了幼女後便轉為全職媽媽，悉心照顧一對子女，當談起媽媽，Peter毫不猶豫地稱，「我覺得媽媽真的很偉大！」他坦言，遇到不懂的題目請教媽媽時，雖然媽媽學歷不高，但她從不會說不懂或叫他回去學校問老師，她會想盡辦法找到解題方法，自己融會貫通再解釋。

除了學習外，媽媽的鼓勵更令他建立起自信心。Peter表示，媽媽不停鼓勵他要相信自己，每次遇到困難的時候，他便想起媽媽的鼓勵，每次都為自己打氣，「遇到困難，要相信自己，你一定做得到。」

我去中學面試的時候很緊張，但想起媽媽的說話，我便跟自己說要相信自己，可能是因為我在面試期間表現出的自信，令我如願被中學錄取。

媽媽教會他自信，爸爸則令他學會勤力。Peter的爸爸是水電工，每日早出晚歸，但他從來沒有抱怨過自己的工作，爸爸永遠都是滿帶笑容回家，「是爸爸令我明白刻苦耐勞。」

參加活動學會檢討不足

在老師的眼中，Peter是品學兼優的學生。佛教黃焯菴小學在2019-2020學年參加創新教育項目DreamStarter啟夢者計劃，鼓勵學生放眼世界關懷社會，Peter參與了電動掃地車項目，並從中學會檢討自己。

Peter表示，電動掃地車的構思來自一位清道夫伯伯，每天清早上學途中，同學們在東院道看見一位清道夫伯伯在馬路邊辛勞打掃，於是他們決定幫助清潔工人製作電動掃地車。

我以前很自我的，總覺得自己全部正確，直至參與活動與同學討論後，我才意識到自己的想法有很多不足。

疫情期間，Peter更與同學籌款購買防疫物資，送給清潔工人，實踐關心別人。

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即將升讀中學，Peter很感激佛教黃焯菴小學老師的教導，他指學校不是名校，但老師給予的關愛及教導卻令他終生受益，特別學校多元化的活動，更令他6年的小學生涯過得多姿多彩，

我最期待每個星期三下午，學校有好多活動，例如閃避球、趣味數學，rummikub等，我最喜歡趣味數學，透過砌不同的圖形，可以有不同的變化，真是好好玩。

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記者：鄺嫻