【Apple TV】《星球大戰》系列電影62折優惠 獨家幕後花絮曝光 娛樂 08:00 2021/05/04 分享： 熱門 李明蔚 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞 每年5月4日為是「星戰日」，Apple TV app 上《星球大戰》系列電影全部設有62折優惠。 當中包括《星戰》九部曲最後一集《星球大戰：天行者崛起》的HD+Dolby Atmos 版本、iTunes Extra 製作特輯及Apple 獨家幕後花絮，AirPods Max或AirPods Pro用家更可獨家享受空間音訊（Spatial Audio）功能。 優惠期由即日起至本星期五（5月7日） 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【奧斯卡2021】華裔女導演趙婷探究美國精神 深信性本善：何地都找到良善 12:16 2021/04/26 【奧斯卡2021】華裔女導演趙婷探究美國精神 深信性本善：何地都找到良善 【奧斯卡2021】奧斯卡頒獎禮男星盡騷名錶 卡地亞+芝柏+Harry Winston 17:35 2021/04/27 【奧斯卡2021】奧斯卡頒獎禮男星盡騷名錶 卡地亞+芝柏+Harry Winston 【奧斯卡2021】奧斯卡頒獎禮女星千萬行頭 最佳女配角尹汝貞逾50卡鑽飾裝身 18:25 2021/04/27 【奧斯卡2021】奧斯卡頒獎禮女星千萬行頭 最佳女配角尹汝貞逾50卡鑽飾裝身 你可能感興趣 【奧斯卡2021】華裔女導演趙婷探究美國精神 深信性本善：何地都找到良善 12:16 2021/04/26 【奧斯卡2021】華裔女導演趙婷探究美國精神 深信性本善：何地都找到良善 【奧斯卡2021】奧斯卡頒獎禮男星盡騷名錶 卡地亞+芝柏+Harry Winston 17:35 2021/04/27 【奧斯卡2021】奧斯卡頒獎禮男星盡騷名錶 卡地亞+芝柏+Harry Winston 【奧斯卡2021】奧斯卡頒獎禮女星千萬行頭 最佳女配角尹汝貞逾50卡鑽飾裝身 18:25 2021/04/27 【奧斯卡2021】奧斯卡頒獎禮女星千萬行頭 最佳女配角尹汝貞逾50卡鑽飾裝身 Apple TV＋ 著數優惠 荷里活 電影 星球大戰