【Apple TV】《星球大戰》系列電影62折優惠　獨家幕後花絮曝光

每年5月4日為是「星戰日」，Apple TV app 上《星球大戰》系列電影全部設有62折優惠。

當中包括《星戰》九部曲最後一集《星球大戰：天行者崛起》的HD+Dolby Atmos 版本、iTunes Extra 製作特輯及Apple 獨家幕後花絮，AirPods Max或AirPods Pro用家更可獨家享受空間音訊（Spatial Audio）功能。

優惠期由即日起至本星期五（5月7日）