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【Apple TV】《星球大戰》系列電影62折優惠　獨家幕後花絮曝光

娛樂 08:00 2021/05/04

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熱門 李明蔚 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

每年5月4日為是「星戰日」，Apple TV app 上《星球大戰》系列電影全部設有62折優惠。

當中包括《星戰》九部曲最後一集《星球大戰：天行者崛起》的HD+Dolby Atmos 版本、iTunes Extra 製作特輯及Apple 獨家幕後花絮，AirPods Max或AirPods Pro用家更可獨家享受空間音訊（Spatial Audio）功能。

優惠期由即日起至本星期五（5月7日） 

撰文 : TOPick柴犬出動

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