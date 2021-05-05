【電子教學】獻主會溥仁小學推動電子學習7年　全校設電子白板學生用平板電腦上課

▲ 獻主會溥仁小學的學生利用平板電腦參與課堂。（學校提供圖片）

本校從2014年開始全面推行電子學習，發展至今，每年的小一學生均可利用學校購置的平板電腦於課堂上進行各種電子學習活動。而二至六年級學生則自攜平板電腦上課（BYOD），配合中文科、英文科、數學科、常識科、普通話、電腦科及音樂科利用電子課本上課，令學生能隨時參與電子學習活動。即使需要停課，學生亦非常方便地利用平板電腦學習，以達致「停課不停學」的目標。

善用電子課本及雲端學習管理平台

電子課本不僅有文字、圖畫，還可以加上聲音和影像來輔助學生學習，使學習的內容更為豐富，能引發學生的學習興趣，配備的電子學習活動令課堂更互動。學生只需帶備一部平板電腦上課，以取代教科書，大大減輕書包的重量，減低損害脊骨的風險。



老師可透過單一介面建立及管理課程、發佈電子學習資源或電子作業，也能隨時進行課堂討論，輕鬆與他人互動及分享資源，可促進師生及生生之間的溝通交流。本校已註冊為Google的學校賬戶，全校師生皆可免費及無限制地於伺服器內存取資料。

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教師會透過電子化的評估，以及即時取得學生表現報告，可以盡快了解學生學習情況，提供即時回饋，並就學生所需提供適切的跟進以提升各學生的學習效能。



課室全面使用電子白板

本校所有課室皆使用「電子白板」（Interactive Whiteboard）取代黑板作為教學工具，大大地提升了學生的專注力和學習興趣！因為教師能在教學過程中直接透過電子筆在白板上直接進行操控、書寫或繪圖，並且可將有關的學習重點或要學生留意的地方，透過電子筆把相關的資料以特別的顏色或圖形即時標示。

▲ 所有課室皆使用電子白板取代黑板。（學校提供圖片）

電子白板更設有資料分享功能，老師可以將寫在電子白板上的筆記，儲存成為影像，或把教學過程及教師的音訊資料紀錄下來，再透過Google Classroom傳送給每位學生，以作溫習之用。另外電子筆取代粉筆或白板筆，可減低對學生健康的負面影響，而且更為環保。

停課不停學

如需要停課，本校發揮電子學習的優勢，教師透過不同的電子學習平台及學習管理系統，例如Google Classroom，或通過學校網頁（溥仁電子自學庫），為學生提供學習材料。教師亦製作教學短片，供學生自行觀看後完成網上練習，然後通過有系統的紀錄，了解學生的學習進度並提供支援。

此外，教師更利用網上視像會議程式（Zoom）與學生群組進行實時網上授課，並通過視屏與學生互動，給予他們即時指導和回饋。如有需要更會錄影直播片段，供學生隨時收看或重溫學習內容。希望透過以上安排，學生能善用時間，持續學習。

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