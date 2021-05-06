【玫瑰痤瘡】女子患玫瑰痤瘡面部刺痛似火燒　皮膚科醫生指長時間戴口罩或加劇症狀

近日天氣愈趨炎熱，市民外出要長期戴着口罩可能會焗住皮膚，導致面部泛紅，甚至長出凸出一粒粒的丘疹，皮膚科醫生提醒，市民可能誤以為生暗瘡或皮膚敏感，但其實是玫瑰痤瘡。

現年28歲的Kisa容易皮膚敏感，兩年半前面頰泛紅並感痕癢，大半個月後仍未消退，後來更會刺痛。熱愛運動的Kisa於疫情期間都會到健身室運動，但戴着口罩僅運動兩日就令病症更嚴重，她形容過程超級辛苦，「皮膚好像比火燒般刺痛，連眼睛都會覺得熱，如果皮膚敏感通常抓癢後會舒服點，但是今次是會愈抓愈痛，我辛苦到任何事都做不到。」其實Kisa是患上玫瑰痤瘡，獲醫生處方口服及外塗藥後情況就好轉。

▲ Kisa兩年半前患上玫瑰痤瘡。（陳靜儀攝）

皮膚科專科醫生陳俊彥解釋，玫瑰痤瘡是因血管持續擴張而引起的慢性炎症疾病，血管在長期充血下會出疹。他分析，因口罩不透氣，會焗住及刺激皮膚，令面部血管擴張，導致病況加劇。春夏天時患者性況會更差，因天氣熱的時候，血管擴張會更厲害。陳俊彥表示，疫情期間因面部皮膚不適，如玫瑰痤瘡、濕疹及暗瘡而求診的人數上升3至5成。他亦引述國外一個關注玫瑰痤瘡機構的調查，於去年12月至今年1月訪問220名來自加拿大及德國的玫瑰痤瘡的患者，疫情期間63%受訪者因戴口罩而加劇症狀，包括持續泛紅、出現丘疹或膿皰，爆發範圍更廣等。

陳俊彥說，因玫瑰痤瘡求診的人士年齡一般介於20至40歲，女性發病率為約5%，並男性略高1%，而發病成因未完全明確，可能的成因為家族病史有神經問題，導致血管長期擴張；亦可能是皮膚表面有蠕形蟎蟲。

玫瑰痤瘡分4類型，皮膚科醫生指最常忽略眼睛型：

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陳俊彥表示，不少市民會混淆玫瑰痤瘡及暗瘡，前者會於臉部有廣泛及持續的泛血管明顯、毛孔粗大、皮膚變得敏感亦不會出現黑頭；而暗瘡通常會有黑頭、白頭，僅會在爆發周圍泛紅。

陳俊彥表示，雖然玫瑰痤瘡不是嚴重的皮膚病，但處理不當可能會留疤，建議市民如有不適要及早求醫，症狀輕微的患者注意改善生活習慣，避免造成皮膚刺激，再搽藥膏，就可紓緩病況；中度至重度病症的患者，要口服抗生素紅黴素、四環素，如以上治療均成效微，最後手段或需使用激光治療。

他亦建議有玫瑰痤瘡的市民要遠離誘發症狀的風險因素，包括避免接觸紫外線、不要使用刺激性的香料，或常試用新的化妝護膚品，不要進食會令血管擴張的飲食，包括酒精、咖啡、辣的食物等。

▲ 陳俊彥提醒症狀輕微的患者注意改善生活習慣。（陳靜儀攝）

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記者：黃悅晴