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【散場攻略】MIRROR演唱會周四開鑼　九巴逾16條線加班載姜糖柳柳粉

社會 17:17 2021/05/05

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熱門 李明蔚 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

MIRROR演唱會明日起舉行。（資料圖片）

MIRROR出道以來第二次團隊演唱會《MIRROR “ONE & ALL" LIVE 2021》，明天（6日）起一連6日於九龍灣國際展貿中心演出。九龍巴士稱，已經準備就緒，在5月6日至11日期間散場時段加強巴士服務，讓「鏡粉」便捷前往港九、新界各區。

乘客可選乘以下路線，直達以下地區：

佐敦、尖沙咀

13X、213X

6分鐘直達尖東（理工大學）

14X、98D、215X、219X、296D

8分鐘直達佐敦（九龍佑寧堂）

土瓜灣、紅磡

28、297、11X

4分鐘直達土瓜灣（貴州街）

觀塘、藍田、油塘

14X、215X、219X

5分鐘直達觀塘（創紀之城）

秀茂坪、安達、安泰

213X

9分鐘直達秀茂坪（秀康樓）

將軍澳

98D、296D

5分鐘直達將軍澳隧道轉車站

9分鐘直達寶林／尚德

可於轉車站免費轉乘98線往康城

乘客如有查詢，可使用App1933及九巴網站即時對話功能。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：吳卓峰

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