【荃灣暴動】4男女暴動罪成判監51至56個月　法官形容暴動情況如小型戰場

▲ 荃灣暴動案4名男女今於區域法院被判監51至56個月。經濟日報資料圖片

2019年國慶日有示威者在荃灣區集結，18歲中五男生曾志健「健仔」疑於荃灣被槍擊受傷，當日另外3男1女涉在海壩街參與暴動，4名被告早前經審訊後被裁定暴動罪成，今（5日）於區域法院被判監4年3個月至4年8個月不等。法官判刑時指，現場的示威者犯法卻受到社會的人支持，警方則克制執法和容忍。法官形容暴動情況如小型戰爭，但假若真的發動戰爭，雙方軍力不成正比，誰勝誰負毫無懸念。

3男1女被告分別為陳珩（40歲，清潔工）、陳金國（20歲，廚工）、李振文（27歲，程式員）及郭小琴（24歲，學生）。他們否認1項暴動罪，控罪指他們於2019年10月1日，在荃灣海壩街一帶參與暴動，首被告陳珩另否認於同日同地縱火，4名被告經審訊後被定罪。

法官判刑時指，案發當日下午有約100至200人在荃灣大河道及海壩街交界與警方對峙，大部分人身穿黑衣、戴面罩及眼罩等，有人堵路及向警方頭擲垃圾及磚頭等。

法官指有片段拍攝到首被告將橫額拉入火堆，警方發出警告，示威者仍用雜物築成的圍牆逼近，雙方進退及拉鋸近20分鐘，現場已發生暴動，而4名被告及後在場被捕。

法官形容上述案發過程猶如小型戰爭，在場警員在法律上有權力及有足夠裝備，他們接受過訓練，受到紀律約束、公眾及傳媒監管。法官指示威者則不受法律約束，犯法卻受到社會人士支持，而警方克制執法和容忍，法官強調假若真的發動戰爭，雙方軍力不成正比，誰勝誰負毫無懸念。

法官稱，證據未能顯示其中3名被告在場有確實角色，雖然各被告有良好背景，但法庭判刑須具阻嚇性，以保障社會。法官指暴動罪的量刑起點為4年6個月，首被告陳珩在行人路上燃點橫額，或會殃及附近居民，兩罪分期執行，共判監56個月。

次被告陳金國及及第3被告李振文審訊時沒有挑戰部分控方證據，獲扣減3個月刑期，判監51個月。最後被告郭小琴稱是因路過而駐足，法官表示不同意說法，考慮到其背景良好，判監53個月。

同案另一被告馮清華早前缺席聆訊，法庭早前已發出拘捕令。至於中槍男生曾志健（19歲）與另一被告邱宏達（27歲）早前已分拆另案處理，案件在區域法院再訊時，曾志健缺席聆訊，法庭亦發拘捕令，邱宏達的案件則押後再訊。



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記者：林欣樂