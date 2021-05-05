沙田新城市廣場增設單車加「友」站　提供遊玩資訊＋優惠指南

沙田擁有完善的單車徑及設施，一直都是老少咸宜的單車遊熱門之選。新城市廣場於即日起於商場1期1樓西翼（近Bricklane）新設【單車加「友」站】，為單車愛好者提供室內免費單車停泊位及單車DIY自助維修保養設施。

此外，更與香港城市單車生活平台「Bike The Moment」合作設計約30公里長的「新．沙田單車路線」，讓大家踩著兩個轆發掘沙田、大圍至馬鞍山附近的秘景，探索沙田歷史最悠久的圍村及廟宇、具文化文青氣息的博物館、林蔭大道、極具IGable打卡的橙色天橋及被CNN 評為「香港欣賞夕陽的最佳海灘」等景色，同時滿足拍照打卡、探究歷史文化及感受大自然的愛好者。

同時，商場亦製作「沙田單車攻略」為車友們帶來全方位户外遊玩資訊及優惠指南。除印製全新單車路線遊記外，更附上單車友必備購物優惠，例如: su:m37°、BIODERMA、Too Faced及M.A.C等各大美妝品牌防曬恩物折扣，運動家及SKECHERS等運動品牌指定正價貨品更可享9折等。

商場更與毗鄰的「龍記單車」合作提供獨家優惠，憑新城市廣場任何電子消費單據即可換領「龍記單車」租用全日單車即減$20折扣優惠券，於沙田輕鬆盡食盡玩！

詳情請閱新城市廣場網址