【新冠肺炎】陳肇始稱公私營化驗所每日最高檢測量達10萬　每日平均免費派發3.3萬個樣本收集包

▲ 陳肇始稱公私營化驗所每日最高檢測量達10萬，每日平均免費派發3.3萬個樣本收集包（資料圖片）

本港社區近日屢受變種病毒入侵，檢測量大大提高，食物及衞生局局長陳肇始書面回覆立法會議員陳恒鑌時稱，現時公共及私營化驗所每日的最高檢測量已經大幅度增加至每日約10萬次檢測（未混樣），政府透過不同的收集樣本渠道，足夠為每天最多約8萬名市民收集樣本進行檢測。

陳肇始表示，現時全港18區已設有188個派發點為市民提供免費樣本收集包，市民如欲索取深喉唾液樣本收集包，可前往47間醫管局普通科門診診所、全線121間郵政局或20個港鐵站設置的自動派發機，費用全免。市民可於指定時間把樣本交回47間醫管局普通科門診診所、13間衞生署診所或23個位於政府場地的樣本收集點。

自去年7月，本港派發樣本收集包的數目已大幅提升；今年四月，政府每天平均派發了約3.3萬個樣本收集包，相當於去年7月及8月第三波疫情時的派發量（每天平均約1,200個樣本收集包）的27倍。

此外，各社區檢測中心的預約名額亦由原先每天超過2萬個，於2月下旬及3月上旬先後增加至每天2.6萬個及3.2萬個以上，而現時更大幅提升至每天3.8萬個以上，並已經增加人手為市民提供服務。此外，政府亦已和檢測承辦商於多區增設約20個流動採樣站，以分流各行業人員的檢測需求。

特定檢測群組包括街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員、葵青貨櫃碼頭指定前線員工等，新增的特定群組則包括外籍家庭傭工、建築業的工地人員、速遞員（包括外賣食品速遞員）及保安及護衞業人員等，於去年11月15日至今年4月28日合共檢測約171萬個樣本，平均每天檢測約10,400個樣本，陽性比率為0.01%。

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責任編輯：鄧凱文