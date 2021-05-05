【涉騙貸款】涉騙政府及滙豐貸款600萬　警司被控欺詐轉介區院

▲ 警司龍少泉涉欺詐，今於東區裁判法院提堂，准保釋候訊。經濟日報資料圖片

55歲警司於2016年就購入愉景灣單位，分別向政府及滙豐銀行申請貸款及按揭，惟警司涉於申請時訛稱單位供家人自住，實際上卻作出租用，從而獲取合共近600萬元貸款。警司被控2項欺詐罪，案件今（5日）於東區裁判法院提堂被告暫毋須答辯，案件押後至5月底再訊，以待轉介至區域法院，期間被告獲准保釋候訊。

涉案被告龍永泉（55歲）報稱任職香港警務處警司。他被控2項欺詐罪，首項控罪指他於2016年9月29日至11月30日期間，虛假地在購屋貸款計劃申請中表示，位於愉景灣寶峰徑10號寶怡閣某單，其空置管有權將於2016年11月30日交付，以及沒有向庫務署署長呈報被告已就上述物業與兩人簽訂1份於2016年12月1日生效的租約，而上述變動可影響被告領取公務員房屋福利的資格，從而誘使庫務署署長向他發放一筆約207萬元的購屋貸款。

另1項控罪指，被告就同一物業交易在樓宇按揭申請中，虛假地表示有關物業是供其父母居住，以及訛稱他在交易完成時會取得物業的空置管有權，亦沒有事先通知滙豐銀行已簽訂租約，而誘使滙豐銀行向他發放一筆390萬元貸款。

案件今提堂時，被告暫毋須答辯，案件押後至5月25日再訊，以待轉介至區域法院，期間被告准以2萬元保釋候訊。

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記者：楊詠渝