【疫苗接種】港科研公司研唾液測試稱可評估打針風險　為飲食業界免費提供1,000個名額【附參加詳情】

▲ 港科研公司研唾液測試稱可評估打針風險，為飲食業界免費提供1,000個名額（依納康科技提供）

本港新冠疫苗接種計劃自4月26日開展，先後出現多宗市民在接種疫苗後的死亡個案，亦有市民在接種後出現心悸、胸部不適及高血壓，以及血管迷走及神經性昏厥等情況，以致不少人遲疑接種，設於香港科學園的生物科技公司依納康科技則研發出一款唾液測試套裝，讓市民測試體內免疫系統活躍程度，並解釋指，若市民體內的免疫系統非常活躍，則不應在此時接種疫苗，否則會帶來心臟血管栓塞及中風等併發症的副作用。

依納康科技首席科技總監梁修珀表示，當人體免疫系統發現身體有病時，會先派出巨噬細胞來試圖消滅疾病，而巨噬細胞的水平則與人體內一種化學物質「新蝶呤」有關。如我們在接種疫苗前，被測試出體內的「新蝶呤」指數較高，即表示自身的免疫系統極為活躍，如這時選擇繼續接種疫苗，那正在工作的巨噬細胞便極有可能被疫苗刺激，這或會帶來心臟血管栓塞及中風等併發症的副作用。

▲ 依納康科技公司研發出「P4疫苗測試套裝」，稱只需以唾液即可檢測體內新蝶呤的指數（依納康科技提供）

該公司於是研發出「P4疫苗測試套裝」，稱只需以唾液即可檢測體內新蝶呤的指數，如指數不超過10，則此時接種新冠疫苗的風險水平不高，一般來說如果沒有其他已知的疾病的話是不用太擔心；若指數在10至20的水平，則較建議使用者延後接種，並稍後再進行測試，看看新蝶呤水平是否回落。然而，若在反覆測試後指數仍然超過20，則表示身體內的巨噬細胞非常活躍，當事人很有可能已受某種病毒或細菌感染，此時體內的免疫系統非常活躍，使用者實不應此時接種疫苗。

梁修珀解釋，測試體內「新蝶呤」指數可帶來3大好處，包括評估接種疫苗風險，免去因在不適當時候接種疫苗引致併發症；確知疫苗在進入身體後是否帶來預期效果，例如免疫系統是否真的有被訓練起來，懂得在病毒入侵時作出預期反應；及透過準確追蹤自己體內的不同生物標記如皮質醇、孕酮、胰島素、可鐡寧等等，便能更早察覺潛在的身體問題，例如，若體內的氨基酸水平較低，即表示在病毒入侵時自身的免疫系統便無法及時運作；另外又如體內的葉酸過低時，剛顯示中風的機會較高。當得知身體欠缺那些營養要素後，便可從起居飲食各方面作出及時改變。

依納康科技強調，所有檢測套裝均在香港生產，所有檢測亦會在香港進行，有關產品目前亦已在美國推出，並會向飲食業人士提供1,000個免費檢測新蝶呤名額，期望可協助部分有需要的從業員在決定是否接種疫苗一事上，有興趣的人士可前往該公司網頁填寫申請表格，亦可於辦公時間致電或發Whatsapp短訊至2210-5022， 及發送電郵至 email info@enanohealth.com 申請，名額先到先得。

依納康科技發言人補充，市民領取測試包後須寄回該公司作測試，一般24小時內可透過電話應用程式、電郵或Whatsapp收到測試結果報告，除「新蝶呤」指數外，市民亦可額外付費獲取體內皮質醇、孕酮、胰島素等40多個測試結果。

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責任編輯：鄧凱文