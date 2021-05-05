【童黨掌摑少女】天水圍14歲少女遭掌摑腳踢逾30次　兩初中生涉襲擊他人致造成身體傷害被捕

▲ 天水圍14歲少女遭掌摑腳踢逾30次，兩初中生涉襲擊他人致造成身體傷害被捕。

網上流傳一段影片，顯示天水圍一名14歲少女遭掌摑腳踢逾30次，警方今(5日)表示，已拘捕兩名初中生，涉襲擊他人致造成身體傷害。

片段所見有三名女子，其中一名被其餘兩人不停掌摑及腳踢。警方指，天水圍某中學老師辨認出影片中的女生為其任教學校的學生，並向警方提供影片中女生的聯絡資料，警方隨線索找到受害人，對方指案件在3月發生，基於私人糾紛被該兩名女生施襲。

警方經調查後，指沒有證據顯示事件與黑社會有關，並於今日中午時份，拘捕兩人分別為14歲中三學生及13歲中二學生，該中三學生由家屬陪同下自首。

警方表示，案件中暴力程度非常嚴重，重申年輕不是犯案的藉口，重視有關青少年保護的工作，已啟動跨部門多機構的合作機制，將有關受傷人與施襲者轉介到社署、政府部門等，就她們的家庭、福利及心理作出跟進，並提醒青少年無論發生任何事情或糾紛，可與校方、社工及家人傾訴，尋找最佳解決方法，訴諸暴力絕不能容忍。

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記者：陳麗娜