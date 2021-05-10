【治療藥物】研究發現治療丙型肝炎藥物「司美匹韋」可抑制新冠病毒　與瑞德西韋共同處方功效可提升100倍

▲ 中大與港大醫學院研究團隊發現丙肝藥物司美匹韋可抑制新冠病毒 。（陳靜儀攝）

中大醫學院藥劑學院及港大公共衞生學院一項研究發現，用來治療丙型肝炎的傳統藥物司美匹韋（Simeprevir）可抑制新冠病毒中負責複製病毒的蛋白酶Mpro及RNA複製酶(RdRp) ，如與現時用於治療新冠肺炎的瑞德西韋共同處方，較僅單獨用瑞德西韋功效大幅提升100倍。有關研究正進行動物測試，料半年後有結果，或會進行臨床實驗。

研究團隊於去年爆發疫情不久後，開始研究現有抗病毒藥物是否可抑制新冠病毒，結果發現用來治療丙型肝炎(HCV)的傳統藥物司美匹韋HCV蛋白酶抑制劑，與現時用於治療新冠肺炎的瑞德西韋有相同抗抑制病毒複製的能力。

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港大公共衞生學院副教授陳志偉指出，團隊利用本港首名確診新冠肺炎病人的病毒製造細胞模型，利用司美匹韋作出治療，發現其與瑞德西韋有相同抗抑制病毒複製的能力，如兩種藥物一同使用後，更可以產生協同效應。如使用劑量3.3微莫耳（μM）的司美匹韋及瑞德西韋，可大幅度抑制病毒複制，比單獨使用瑞德西韋的功效大幅提升100倍。

中大醫學院藥劑學院助理教授吳濰龍解釋，新冠病毒中包含逾10種與病毒複製相關的蛋白質，如蛋白酶Mpro、RNA複製酶(RdRp)等，現時使用的瑞德西韋主要針對RdRp；而司美匹韋除了可抑制RdRp外，亦可抑制蛋白酶Mpro的活性，並間接令其他蛋白質減慢生成。

針對變種病毒，中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，司美匹韋是現時唯一同時針對多於一個新冠病毒蛋白的抗病毒藥物，代表即使其中一個蛋白出現變異，仍可透過抑制另一個蛋白以發揮作用，產生抗藥性病毒變異的機會亦較低。

另外，鑑於2018年起已有治療丙型肝炎新藥物代替司美匹韋，現時藥廠只會生產少量司美匹韋，惟因其是現有藥物，可免去研發費用，料其的成本較低。有關研究現已進行動物測試，料半年後有結果，其後或會進行臨床實驗。

吳又指，若動物測試亦確認兩者一同使用會有協同效應，或可減少使用數千元一劑的瑞德西韋，副作用可能亦會因而減少，惟兩款藥物在患者體內實際須用多少，仍有待研究。

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記者：郭詩詩