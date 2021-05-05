【中大暴動】中大二號暴動案續審　女生辯稱當日只站在旁觀察

▲ 前年11月中大二號橋發生暴動事件，案中其中一名女生今出庭自辯。經濟日報資料圖片

2019年11月中香港中文大學二號橋一帶爆發衝突，當時4名大專生涉參與暴動，4人早前否認暴動及違反禁蒙面法等罪，案件今（5日）於區域法院續審。涉案中大中文系女生今自辯稱，案發當日回校做功課，得知二號橋有校方代表所已到達現場，及後有人將防毒口罩等物資遞給她，她站在一旁觀察，及後在示威者逃跑時被捕，事後將在場的經歷及感受，寫成兩份作品交功課。

4名被告依次為中大學生陳起行（21歲）、理大學生李俊皓（24歲）、IVE學生張俊浩（18歲）及中大學生鄧希雯（23歲）。

案中第4被告鄧希雯供稱，她當日打算回中大繳交功課，在之後得知二號橋有校方代表，便打算到二號橋了解，然後繼續完成功課。

鄧稱到達現場後，警方發射催淚彈，有人將防毒口罩等物資遞給她，她最初站在一旁觀察，並覺得有很多感官衝擊。鄧稱未經歷過該場景，形容是很難得的經歷，之後以此作為創作基礎及藍本，寫成兩份作品作為功課呈交。

鄧續指在場觀察期間，前面的示威者開始往後跑，並著她一起跑，她隨即被警員制服。鄧又稱當時若有紙筆，而非事出突然的話，她或許會即時進行創作。

控方盤問時引述鄧功課內容，質疑為何當中寫出到某大樓「放下物資」。鄧解釋，部份內容是親身經歷，部份是創作，或根據新聞片段拼湊而成。控方則質疑，鄧自辯的證供全是創作，鄧否認說法。聆訊明(6日)續。

控罪指各被告於2019年 11月12日，在香港中文大學二號橋及環迴東路一帶，與其他不知名者參與暴動。陳起行、張俊浩及鄧希雯另被控1項在身處非法集結時使用蒙面物品，即護目鏡及防毒面具連濾罐；而張俊浩則另被控1項藏有攻擊性武器罪，即1個能發出激光光束的裝置。

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記者：林欣樂