【檢疫日程】隔離檢疫21天物資不足　親友支援送日用品往竹篙灣攻略【附登記步驟】

▲ 親友可送日用品往竹篙灣。

變種病毒橫行，一旦居住確診大廈，隨時坐「疫監」21日。不幸突然要去竹篙灣等檢疫中心，但帶不夠物資，該如何是好？檢疫人士可透過Whatsapp聯絡當值民安隊職員，尋求協助；也可以找親人代勞，把物資以順豐速運寄出，或親自送往檢疫中心。

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前主播鄭萃雯曾於竹篙灣檢疫，憶述一旦需要額外物資，可透過Whatsapp聯絡當值民安隊熱線，尋求協助，例如取罐頭食物、日用品、數據卡等，不過當值職員未必即時有反應，或者要等兩三日。

又或者可以找家人代勞，她教路，家人要用白紙寫低所有運送物品，連同房號、檢疫人士英文姓名，連同物資拍下一幀照片，發給檢疫者。檢疫者就將圖片轉寄給民安隊熱線，而家人可透過順豐寄出物品，或親身送去檢疫中心。

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竹篙灣物資運送攻略

在fb專頁「聖多默宗徒堂」表示，正在向教友補送物資。專頁提供「運送物品攻略」，指竹篙灣較遠，建議最好駕車前往，可駕車往欣澳幻想道盡頭，在停車場泊車。之後進入交收物件房間，填寫資料表格。職員會拍攝物資相片作記錄，然後可以離開。

鄭萃雯又教路，物品響入口簽收後，一般都要等兩三個鐘，才送到檢疫人士手中，認為運送新鮮食物就未必適合。

近日為阻截變種病毒株在社區擴散的潛在風險，衞生防護中心會根據法例599A章，將染疫病人居住的大廈，所有樓層單位無病徵的住戶，送往檢疫中心接受21天強制檢疫。

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記者：吳卓峰